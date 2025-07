En Francia hablan de la situación de España en unos términos poco habituales: usan una palabra impensable en España

"España está haciendo las cosas bien, muy bien de hecho", decían los presentadores de la televisión de RMC de Francia. No ha sido un análisis escueto, los datos económicos presentados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado lunes se han hecho eco en los medios del país vecinos dejando elogios varios para la gestión que han calificado como "milagro económico". "Son tan buenos que son mejores que los del resto de Europa", proseguían haciendo la comparativa con su propia patria. "La perspectiva española de crecimiento es del 2,8%. En Francia nos contentamos si llegamos al 1%", aseguraban.

La comparación ha sido uno de los elementos claves durante el análisis entre ambas potencias. "Incluso el ministerio de Economía francés soñaría con tener cifras así, ¿cómo se explica esto? Bueno, la España socialista de Pedro Sánchez se podría describir como una especie de laboratorio gigante con una política social eficaz y realista", describen los presentadores que recalcan que desde la llegada a la Moncloa se ha aumentado un 61% el salario mínimo ya que hace 7 años era de 735 euros.

"El presidente de España ha reducido la jornada laboral de 40 a 37 horas, ha impuesto un IVA del 0% en productos de primera necesidad y ha aumentado —a diferencia de Francia— la duración de bajas por maternidad", han dicho desde el país vecino que ven con envidia la situación económica gestada en los últimos años desde que llegaron los Gobiernos de coalición.

"Estas medidas han apoyado el consumo, y como en un círculo virtuoso keynesiano: más consumo, más producción y, por tanto, más inversión por parte de las empresas. Estas últimas crean empleo, invierten, el desempleo baja, y la economía crece", han analizado desde Francia llegando a la conclusión de que "el 'caos español' se puede convertir en un modelo".

Para concluir, los presentadores de RMC han sido precavidos con la aplicación del "milagro español" en el resto de Europa, aunque reconocen que hay una esperanza que no se puede negar. "La economía no es una ciencia exacta. Lo que funcione en un lugar no tiene necesariamente que funcionar en el resto", han dicho. "Las políticas españolas han funcionado por ahora,

pero hay muchas variables. Mientras tanto, en Francia seguimos esperando nuestros propios resultados de crecimiento... Esperamos que sean un poco mejores que los de 2024", han concluido.

La situación económica española se ve con otros ojos fuera de la frontera recibiendo halagos de algunos medios internacionales que les gustaría que sus respectivos países tuvieran cifras de crecimiento y algunas de las medidas semejantes a las de España.