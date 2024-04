Alemania insiste en la vuelta a la mili para preparar la guerra

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha insistido en la necesidad de reintroducir el servicio militar y ha señalado que a mediados de este mes estudiará diversos modelos para presentar una propuesta concreta.

"Necesitamos más personal y eso no se logra sólo a través del planteamiento de cómo logramos que más gente se incorpore voluntariamente al Ejército. Necesitamos plantearnos también el servicio militar", dijo Pistorius en una entrevista con la segunda cadena de la televisión pública alemana, ZDF.

"He dicho -y así ocurrirá- que a mediados de abril recibiré un panorama de los diversos modelos de servicios militar que existen en el mundo y sobre todo en Europa, y cuáles de ellos pueden adecuarse a las circunstancias de Alemania desde el punto de vista estructural y jurídico. A partir de ello haré una propuesta", agregó. Pistorius quiere una "Bundeswehr (Fuerzas Armadas) lista para la guerra", dijo.

Pistorius rechazó las críticas según las cuales él debería haber presentado una propuesta antes y dijo que no tenía sentido presentar precipitamente un modelo para luego ver que no es el adecuado. "Luego, si no hay mayoría política, lo que puede ocurrir, lo consideraría un gran error pero tendría que vivir con ello", afirmó.

Hasta ahora dentro de la coalición alemana de Gobierno no hay consenso sobre el tema del servicio militar. El Partido Liberal (FDP), del ministro de Finanzas Christian Lindner, está en contra y dentro del Partido Socialdemócrata (SPD), al que pertenecen tanto Pistorius como el canciller, Olaf Scholz, hay escepticismo.

En la entrevista Pistorius planteó también la necesidad de más fondos para la defensa y dijo que estos no se conseguirán solamente con recortes en otros ministerios y que será necesario contraer nuevas deudas.

"Estamos hablando de unas dimensiones en las que no bastan recortes en otros ministerios. En esta coalición o en la próxima habrá que plantearse contraer nuevas deudas", aseguró.

Con respecto al llamado freno a la deuda, que exige que el déficit del Estado no sea superior al 0,35 % del PIB, Pistorius dijo que podía plantearse la posibilidad de establecer excepciones claras para cuestiones de seguridad. "Se trata de establecer prioridades (...) Hay que estar en condiciones de librar una guerra para evitar tener que librarla", añadió.

Pistorius fue preguntado por las críticas de algunos historiadores cercanos al SPD sobre la insistencia de parte del ala izquierda del partido en mantener, pese a la nueva situación creada por la agresión rusa a Ucrania, la idea de la agrupación como un partido de la paz.

"Soy miembro desde hace 40 años del SPD y el SPD ha sido y será siempre un partido de paz. Pero el pacifismo no puede significar que haya que suicidarse en tiempos de crisis o en tiempos de guerra en Europa como ahora", dijo.

Pistorius se mostró convencido de que dentro del partido una gran mayoría ha revisado posturas anteriores que apuntaban a una cooperación con Rusia.

"Ahora sabemos que tenemos que buscar una seguridad contra Rusia y no con Rusia. Durante mucho tiempo estuvimos equivocados pero no sólo dentro del SPD sino también en otros partidos. En otros países, en la región báltica o en Escandinavia vieron antes cuáles eran los signos de los tiempos", dijo.

El canciller alemán, Olaf Scholz, de la SPD, afirmó durante una conversación con lectores de las cabeceras del grupo mediático VRM que no cree que se reintroduzca un servicio obligatorio general para los jóvenes en Alemania. El reclutamiento había sido injusto en años anteriores, por lo que finalmente se suspendió el servicio militar obligatorio. "No volveremos a un ejército con 400.000 soldados", indicó.

Para reintroducir el servicio obligatorio para los jóvenes, también sería necesario modificar la Ley Fundamental, ya que en ella se prohibía el trabajo forzoso tras las experiencias de la dictadura nazi, explicó. Sin embargo, la llamada ofensiva de personal de la Bundeswehr no ha progresado en los últimos años y el número de soldados ha disminuido recientemente a 181.500.

Lo que dice la calle

Una mayoría de alemanes estaría a favor del restablecimiento de ese servicio militar obligatorio en el país centroeuropeo, suspendido hace más de diez años y cuya reintroducción está siendo debatida en medio de la nueva situación de amenaza en Europa creada por la guerra rusa en Ucrania.

Según una encuesta efectuada por el instituto de investigación de opinión Forsa para las cadenas de televisión RTL/ntv, el 52 % opina que debería restablecerse el servicio militar obligatorio frente al 44 % que está en contra.

La mayoría de los que se oponen a restablecer el servicio militar obligatorio son menores de 30 años, así como los partidarios de los Verdes y del partido liberal FDP.

Los partidarios más firmes de la reintroducción del servicio militar obligatorio se encuentran entre los afines a los partidos de la Unión Cristianodemócrata (CDU), la ultraderecha AfD y del nuevo partido izquierdista BSW o Liga Sara Wagenknecht. Aquellos que votan al Partido Socialdemócrata (SPD) están divididos en este tema.