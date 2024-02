China echa agua al fuego prendido por Rusia

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, ha asegurado que su país no vende armas letales en la guerra de Rusia en Ucrania, desatada por el presidente ruso, Vladimir Putin, hace casi dos años, según ha informado el medio Newsweek.

"La posición de principios de China sobre la cuestión de Ucrania, que enfatiza que China se adhiere a la solución política de los temas candentes, insiste en promover la paz y las conversaciones, no echa más leña al fuego, no aprovecha las oportunidades y no vende armas letales a zonas o partes en conflicto", dijo el ministro de Asuntos Exteriores de China a su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, en Múnich.

Kuleba abordó con Wang la guerra en Ucrania y le transmitió la necesidad de restaurar la paz de forma "justa" y duradera en el país europeo. Además, explicó al ministro chino la visión de Ucrania de cara a la cumbre global por la paz que se celebrará próximamente en Suiza y la necesidad de "restaurar una paz justa y duradera" en el país.

El ministro chino de Exteriores aseguró en la Conferencia de Seguridad de Múnich que Pekín, uno de los mayores aliados de la Rusia de Vladímir Putin, "se opone a cualquier intento de culpar a China o de desviar a China la responsabilidad de resolver la crisis en Ucrania", al tiempo que aseguró que sus lazos con Moscú son "una relación normal entre dos países importantes".

Específicamente sobre la guerra en Ucrania, Wang aseguró que China "nunca se ha rendido a la hora de promover la paz ni ha holgazaneado en sus esfuerzos para impulsar las negociaciones", y apuntó que el presidente del país asiático, Xi Jinping, ha "desempeñado un papel constructivo" en sus comunicaciones al respecto con líderes mundiales, en concreto con los de Rusia y Ucrania.

"China no comenzó la crisis en Ucrania ni participa de ella, pero tampoco nos hemos quedado sentados mirando desde la distancia sin hacer nada ni nos hemos aprovechado de la situación. En su lugar, hemos promovido las negociaciones de paz", afirmó el también director de la Oficina Central de Asuntos Exteriores del Partido Comunista de China (PCCh).

En su opinión, dado que la guerra "continúa sin interrupción", en la actualidad "no se dan las condiciones" para que las partes implicadas en el conflicto "se vuelvan a sentar a negociar", pero avanzó que China seguirá tratando de mediar: "Cuanto antes se den las negociaciones de paz, más se reducirán las pérdidas de ambas partes", indicó.