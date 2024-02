El exjefe de la CIA confirma el golpe de Rusia en la frontera de 1.000 kilómetros

Las tropas rusas ya no están a la defensiva en Ucrania. Hablar de un frente de guerra paralizado es equivocado, no hay estancamiento y son los de Vladimir Putin los que llevan la iniciativa. Lo dice el exjefe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, Robert Gates.

"En este momento, mucha gente se refiere a la guerra como un punto muerto", afirmó Gates al diario norteamericano The Washington Post en una entrevista. "Me temo que creo que, en este momento, en realidad no es tanto un punto muerto, sino que los rusos han recuperado impulso". "No se trata de un impulso revolucionario, sino de la sensación de que ahora son ellos los que presionan la ofensiva", afina.

Gates, que también fue secretario de Defensa durante las administraciones de Bush y Obama, sostiene en su entrevista que la pérdida de la ciudad estratégicamente importante de Avdiivka por parte de Ucrania ha permitido a los rusos mover las líneas de combate más al este.

"Todo lo que estoy leyendo es que los rusos están en cierto modo a la ofensiva en varios lugares diferentes a lo largo de la frontera de 600 millas", esto es, unos mil kilómetros, dijo Gates al Post. Las pérdidas ucranianas, detalla, se debieron en parte a sus luchas con los suministros de armas y municiones.

"He leído que por cada proyectil de artillería que disparan los ucranianos, los rusos disparan 10, por lo que los ucranianos ahora se enfrentan a esta escasez de municiones y artillería", dijo Gates.

El esfuerzo bélico de Ucrania ha dependido en gran medida de la ayuda estadounidense. Estados Unidos ha enviado más de 44.000 millones de dólares en asistencia militar desde que comenzó la guerra en febrero de 2022. Sin embargo, parece probable que los republicanos de la Cámara de Representantes bloqueen un acuerdo de ayuda a Ucrania por valor de 60.000 millones de dólares aprobado por el Senado .

"Debido a que el Congreso aún no ha aprobado el proyecto de ley suplementario, no hemos podido proporcionar a Ucrania los proyectiles de artillería que necesita desesperadamente para desbaratar estos ataques rusos", declaró el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, en una conferencia de prensa, la semana pasada. "El costo de la inacción por parte del Congreso es enorme. Y está recayendo sobre los hombros de los soldados ucranianos", concluyó.