El premio de Javier Milei que recibió, pero que nunca se autorizó: "Ese señor es un mentiroso"

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha terminado este lunes su viaje internacional por Europa, en el que ha pasado por España, Alemania y la República Checa. Un viaje este en el que se ha encontrado, en privado, con el Presidente de la República Checa, Petr Pavel,, y en el que también ha recogido un nuevo premio: el concedido por el Instituto Liberal de Praga por su contribución al desarrollo del pensamiento liberal.

Sin embargo, la dirección actual de este laboratorio de ideas checo se ha desvinculado del premio entregado al presidente argentino y ha puntualizado que todo se trata de una iniciativa que estuvo a cargo de antiguos dirigentes del Instituto Liberal que llevan años sin vinculación con esa institución.

"Es prematuro conceder este premio a Milei", declaró el director del instituto, Martin Pánek a la Agencia EFE, que se ha distanciado del presidente argentino por estar en contra de algunas de las políticas que ha puesto en marcha en su país. "Estamos en contra de sus medidas contra las drogas, el aborto y las manifestaciones públicas; nosotros estamos a favor de la legalización de la marihuana y del aborto”, precisó Pánek.

Jiri Schwarz, fundador del Instituto Liberal y ahora rector de la Universidad Anglo-Americana en Praga, anunció la semana pasada que Javier Milei recibiría este lunes el galardón anual que otorga la institución, un anunció rotundamente desmentido por el propio Instituto Liberal de Praga. "Este mensaje está siendo difundido en nuestro nombre sin autorización por personas que no han participado en las actividades del Instituto Liberal durante varios años, (que) no tienen ningún cargo en el Instituto y (que) no tienen derecho a hablar en su nombre", precisa la institución en su página web. "Ese señor es un mentiroso", dijo Pánek con respecto a Schwarz.

El Instituto Liberal de Praga está estudiando si interpone una denuncia contra él. "No tenemos nada que ver con ese evento, ni participamos en él”, concluyó el director del instituto liberal checo.

En la última semana, el presidente argentino ha sido reconocido con varios premios de laboratorios de ideas cercanos a la filosofía libertaria, de la que Milei es un fiel seguidor.

En el controvertido acto de entrega del cuestionado galardón, este lunes en Praga, el mandatario argentino fantaseó con la posibilidad de recibir el Premio Nobel de Economía junto a su asesor Demian Reidel por hacer "desparecer" con sus políticas "el conflicto entre la fábrica de alfileres y la mano invisible".

"Con mi jefe de asesores, el doctor Demian Reidel, estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica (...), si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian", aseguró el mandatario en su discurso. Las palabras de Milei estuvieron plagadas de referencias a sus economistas predilectos y a los miembros de la escuela austriaca, la corriente de pensamiento económico a la que se adhiere el libertario.

El presidente del país suramericano criticó duramente al socialismo y a los economistas no liberales, se deshizo en elogios hacia nombres como el de Adam Smith y recordó el origen liberal de los nombres de sus perros -a los que denominó, una vez más, sus "hijitos de cuatro patas"-, Conan, Milton, Murray, Robert y Lucas.

Está previsto que el gobernante vuelva a Argentina este martes, después de visitar también en los últimos días Madrid, donde recibió la medalla internacional de la Comunidad de Madrid por parte de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso; Hamburgo y Berlín, donde mantuvo una reunión de trabajo con el canciller, el socialdemócrata Olaf Scholz.