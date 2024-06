Ayuso premia a Milei para que cargue contra Pedro Sánchez: "No dejen que el socialismo les arruine la vida"

“¡Vamos, León!”, gritaba un hombre pasadas las cinco de la tarde a media docena de coches aparcados a las puertas del Hotel Four Seasons de Madrid sospechando que se trataban del protagonista del día en Madrid: Javier Milei. Dos horas después, el presidente de Argentina iba a ser galardonado con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a manos de Isabel Díaz Ayuso y, sobre el granito de la Puerta del Sol el ambiente se iba leonizando.

Un pequeño grupo esperaba pacientemente junto a la entrada de la Real Casa de Correos para saludar a la presidenta madrileña y a Javier Milei. “Yo tengo que saludarles, a la Ayuso y al Milei. Los dos que más cojones tienen”, indicaba casi mezclado en un free tour con su mujer, asegurando su primera fila y presumiendo de haber traído de casa un gran sombrero que le protegiera del calor. Han tenido suerte, aparte del saludo a la llegada, Milei se ha asomado al balcón de la Puerta del Sol a saludar a las personas que se encontraban en Sol, incluso jaleando a quienes habían acudido al kilómetro cero madrileño para protestar contra él.

Dentro, más de 130 periodistas esperaban pacientes el fin de la reunión que Milei y Ayuso han mantenido durante más de 50 minutos pensando más en dónde encontrar una terraza con huecos libres tras el estiramiento de jornada laboral de este viernes que en las palabras que Milei iba a pronunciar contra Pedro Sánchez.

Una vez empezado el acto, Ayuso ha tomado la palabra para resaltar las medidas que Milei está desarrollando en Argentina, donde cree que está “resurgiendo con fuerza y se habla de ella en todas partes y todo el tiempo”.

Por ello, y ante el motor económico que, a su juicio, se está convirtiendo Argentina, Ayuso ha pedido a Milei que “nunca se rompan los vínculos históricos” entre España y Argentina, que en su opinión deben estar “por encima de todo a pesar de discrepancias políticas”.

Así, enumerando las similtudes entre Argentina y las políticas que ella ha implementado en Madrid, Ayuso le ha asegurado que “la defensa de la libertad siempre merece la pena, por muchas amenazas que reciba, y se defiende ejerciéndola. Esta defensa tiene un precio a pagar” ya que “ningún proyecto reformista, sincero, valiente y comprometido está exento de las más crueles críticas”.

Antes de que Milei hablara de que hay que eliminar la justicia social, que va a convertir en un delito de lesa humanidad emitir moneda, cargar contra Pedro Sánchez o cargar contra el socialismo, Ayuso ha explicado que cree en los “matices” a la hora de aplicar esa libertad ya que “cada uno tomará sus decisiones y no siempre serán las mismas”.

Unas palabras, entendidas como la adaptación política al mensaje “el programa no se hace responsable de las opiniones vertidas por los colaboradores” que sobreimpresionan muchos programas de televisión para excusarse ante lo que dicen sus invitados que precedía al rugido Milei.

“La virtud del socialismo es crear pobreza”, exponía Milei en lo que iba a ser el eje de su intervención, improvisada, y de una media hora de duración.

“Quiero alentarles de los riesgos que ocasiona ese modelo, sería bueno quitarse esos dolores. No dejen que el socialismo les arruine la vida. Los socialistas creen en un monstruo llamado justicia social. Es profundamente injusta y profundamente violenta. A unos les quita y a otros les da. Los impuestos se pagan a punta de pistola”, indicaba al respecto hablando de que “las manos porosas de los políticos que no tiene por qué ser de un político sino de un hermano o una pareja”. “Y quien quiera entender, que entienda”, expresaba al respecto Milei en referencia a Pedro Sánchez.

No daba tiempo a tomar notas cuando se escuchaba a varios periodistas contener el aliento: Milei anunciaba que cuando logre estabilizar la economía va a aprobar una ley que considere como un delito de lesa humanidad emitir dinero. “Si viniera otro gobierno y cambie las leyes va a volver un liberal para cambiarla y meterla en la cárcel”, indicaba en su plan infalible para asegurar que la medida no se pueda corregir y se use para doblegar la inflación.

Tras elogiar a Ayuso y llamarla “presidente” en todas las ocasiones, ha confesado que admira a la presidenta, y que incluso ve sus intervenciones en YouTube, ha vuelto a criticar a Sánchez. O eso se cree en la sala de prensa, porque ha costado entenderlo por la calidad del audio.

Tras ello, foto de familia con los consejeros con posando extendiendo los pulgares al estilo Donald Trump, subirse un poco el pantalón del traje porque el bajo no estaba bien cogido y camino a la calle, que ya llegaba tarde a la Cena de la Libertad donde va a ser premiado por el Instituto Juan de Mariana por exmiembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid y colaboradores de FAES y Losantos. La libertad siempre queda en casa.