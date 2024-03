El último discurso sobre el estado de la Unión del mandato de Biden en 5 titulares

La maquinaria electoral de los Estados Unidos para elegir al próximo inquilino de la Casa Blanca está en marcha. Aunque falta que el Partido Demócrata y el Republicano designen oficialmente a sus candidatos y los estadounidenses vuelvan al año 2020 para elegir en las urnas entre Joe Biden y Donal Trump, el actual presidente de EEUU ha convertido el último discurso sobre el estado de la Unión en el primer gran acto de su campaña para salir reelegido el próximo 5 de noviembre de 2024.

Con unos minutos de retraso sobre el horario previsto por culpa de una una protesta en favor de un alto el fuego en Gaza que obligó a Biden a tomar una ruta alternativa para llegar al Congreso de los Estados Unidos y una tribuna de invitados en la que se podía ver al primer ministro sueco, Ulf Kristersson, en Washington con motivo del ingreso oficial de Suecia en la OTAN; a familiares de víctimas de Hamás y las armas, como la hermana de una niña asesinada en el tiroteo de Uvalde o la primera dama Kate Fox, a quien el Supremo de Texas le negó un aborto, el mandatario estadounidense ha hecho balance de su mandato en un largo discurso donde ha abordado temas de todo tipo: política exterior, inmigración, economía, aborto... y en el que, desde el principio, ha atacado a Trump.

Aunque los discursos sobre el estado de la Unión suelen estar llenos de mensajes y anuncios sobre la política interna de los Estados Unidos, Joe Biden ha iniciado su alocución con una reflexión sobre la libertad y la democracia en todo el mundo, llegando a comparar la época actual con la etapa previa al estallido de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania de Adolf Hitler invadió Polonia. "La libertad y la democracia están siendo atacadas en todo el mundo", manifestó Biden ante las dos cámaras del Congreso.

Biden pide plantar cara a Putin con armas para Ucrania

En ese sentido, Biden ha enviado un mensaje a su homólogo ruso, Vladímir Putin, afirmando que él no cederá ante sus amenazas a la OTAN y que Washington tampoco abandonará a Ucrania. "Mi mensaje para el presidente Putin es claro. No nos retiraremos. No cederemos, yo no cederé. La Historia nos observa", afirmó el mandatario.

Por eso, ha vuelto a pedir la aprobación de nuevos fondos de financiación para Ucrania, bloqueado por una disputa presupuestaria entre demócratas y republicanos, para "plantar cara a Putin" porque "si Estados Unidos da marcha atrás ahora, pondrá a Ucrania en riesgo. Pondrá a Europa en riesgo. Pondrá en riesgo al mundo libre, y será una invitación para otros que desean hacernos daño", argumentó el presidente.

Asimismo, Biden ha criticado al expresidente Donald Trump por sus declaraciones en las que amenazaba con "dejar hacer a Putin lo que quiera" si los países miembros de la OTAN no aumentaban sus presupuestos de defensa. "Un expresidente estadounidense dijo eso, inclinándose ante un líder ruso. Es indignante. Es peligroso. Es inaceptable", ha agregado.

La ayuda en Gaza no es "moneda de cambio"

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha sido otro de los destinatarios de los mensajes que ha querido colocar Biden en su discursos sobre el estado de la Unión. Aquí, como ya había avanzado la Casa Blanca, el presidente anunció que Estados Unidos habilitará un puerto temporal en la Franja de Gaza que permita la entrada de alimentos y medicinas al enclave palestino.

"Israel debe permitir más ayuda a Gaza y garantizar que los trabajadores humanitarios no queden atrapados en el fuego cruzado. A los dirigentes de Israel les digo esto: la asistencia humanitaria no puede ser un elemento secundario o una moneda de cambio", señaló el líder demócrata antes de reivindicar que la protección de las vidas inocentes "tiene que ser una prioridad".

El mandatario recalcó que "la única solución real" del conflicto pasa por la construcción de un Estado palestino, algo a lo que se opone Netanyahu, porque es la única forma de garantizar la "seguridad" de Israel y que los palestinos "puedan vivir en paz y dignidad".

"La única solución real es una solución de dos Estados. Y digo esto como un partidario de Israel y único presidente estadounidense que ha visitado Israel en tiempos de guerra", explicó. Es además, la única forma de lograr que Israel pueda hacer la paz con sus vecinos árabes, incluido Arabia Saudí, indicó Biden.

Biden responde al debate sobre su edad

El presidente de los Estados Unidos no ha evitado el debate sobre su edad y su estado de salud. Con una tos que ha hecho acto de presencia en algunos pasajes del discurso, Biden ha apuntando que el verdadero problema no son sus años sino las "viejas" ideas de su rival en las próximas presidenciales.

"La cuestión que afronta nuestra nación no es lo viejos que somos, sino lo viejas que son nuestras ideas. El odio, la ira y la venganza están entre las ideas más antiguas", afirmó el mandatario, quien a sus 81 años se mostró más enérgico de lo habitual y que, sin hacer una mención explícita de Donald Trump, aseguró que "no se puede liderar Estados Unidos con antiguas ideas que nos llevan atrás".

En ese sentido, dijo que ve un futuro en el que la democracia sea defendida y se restauren derechos y libertades en lugar de recortarlas. También un país donde los ricos paguen lo que les toca y en el que se consiga salvar el planeta de la crisis climática.

Biden promete restaurar el derecho al aborto

Biden también prometió este jueves que "si los estadounidenses me envían un Congreso que apoye el derecho a decidir, se lo prometo: restableceré Roe contra Wade como ley", dijo en su discurso sobre el estado de la Unión en referencia a la decisión judicial que en 1973 protegió la interrupción voluntaria del embarazo.

En las elecciones de medio mandato de noviembre de 2022 los demócratas perdieron el control de la Cámara de Representantes, pero mantuvieron el del Senado. En junio de ese mismo año, el Supremo, de mayoría conservadora, revocó la sentencia Roe contra Wade eliminando la protección del aborto a nivel federal y dejando en manos de cada estado esa política. "Estados Unidos no puede volver atrás. Estoy aquí esta noche para mostrar el camino adelante, porque sé lo lejos que hemos llegado", sostuvo.

Biden advirtió del impacto que, por eso mismo, pueden tener las mujeres este año, cuando volverá a haber elecciones presidenciales y legislativas. "Quienes se jactan de la anulación de Roe contra Wade no tienen ni idea del poder de las mujeres en Estados Unidos, pero lo descubrieron cuando la libertad reproductiva estuvo en las urnas y ganó en 2022 y lo volverán a descubrir en 2024", apuntó ante las dos cámaras del Congreso.

"No demonizaré a los inmigrantes"

Biden también se ha desmarcado de Trump en materia de política migratoria, subrayando que la suya no demonizará a los inmigrantes ni separará a las familias. "Esto es lo que no voy a hacer. No demonizaré a los inmigrantes diciendo que 'envenenan la sangre de nuestro país', como él mismo dijo. No separaré a familias. No prohibiré la entrada en Estados Unidos a la gente por su fe", sostuvo en su discurso sobre el estado de la Unión.

Biden reiteró así la necesidad de que el Congreso saque adelante un acuerdo legislativo bipartidista que en su opinión solucionará el sistema migratorio, pese a que organizaciones humanitarias reprochan que impone mayores restricciones en la frontera sur del país a cambio de un nuevo paquete económico de ayuda a Ucrania.

"Esto es Estados Unidos. Todos venimos de alguna parte, pero todos somos estadounidenses. Podemos pelear por la frontera o podemos arreglarla. Estoy preparado para arreglarla. ¡Mandadme la ley sobre la frontera ya!", instó a los congresistas.

El acuerdo bipartidista se hundió en el Senado ante la oposición de los republicanos, empujados por Trump y su rechazo público a ese pacto, y desde entonces son constantes los llamamientos de Biden para que ambas bancadas se unan y lo desbloqueen.