Entran unos tipos rusos inquietantes en el restaurante y asustan a la dependienta: irrumpe el dueño y todo acaba en abrazos

El usuario de TikTok @bux.bye, que tiene un restaurante en Rusia, ha publicado un vídeo contando que entró la mafia rusa a su taquería y asustó a la dependienta. El final, sin embargo, no lo vieron venir.

"La maña rusa me vino a cobrar piso a mi taquería y yo pensaba que esto solamente pasaba en México", ha contado en la publicación el usuario, de origen mexicanos y residente en Rusia. "Y es que Verónica esta mañana me dijo que habían llegado unos tipos muy extraños. Yo le dije que no se preocupara y que si volvían a regresar yo iba a hablar con ellos", ha señalado en el vídeo.

Sin embargo, esta vez, "las cosas eran diferentes", ha apuntado. "Normalmente Verónica siempre está con una sonrisa. Y cuando Verónica me comentó la situación, pues estaba bastante preocupada. Y es que ni siquiera yo me imaginaba que esto existía aquí", ha asegurado.

"Ella me dijo que era mejor que nos fuéramos de aquí. Y cuando yo le pregunté por qué, escuché la puerta. Y sí amigos, ahí estaban tres tipos. muy extraños. Por alguna extraña razón estaba un tipo sentado en el lugar en el que yo estaba trabajando hace prácticamente tres minutos y soy de Latinoamérica, así que mejor moví mi computadora", ha agregado.

El tercer hombre, entonces, según señala él mismo, se quedó parado junto a la puerta mientras los otros dos trataban de comunicarse con él. "Y en ese momento yo ya sabía que algo horrible estaba a punto de pasar. A pesar de que yo entiendo el ruso y puedo tener conversaciones básicas, pues la verdad es que estos tipos me estaban hablando en términos que yo jamás había escuchado. Así que se cansaron y empezaron a utilizar el traductor", ha seguido relatando.

Así, ante la insistencia a que les dieran dinero, el dueño del local les explicó que no podrían sacar dinero porque primero tenían que desbloquear el terminal y no se desbloqueaba hasta la primera compra. "Y pues compraron", ha afirmado.

"Y ya cuando vi que el ticket se imprimió, ahí ya me empecé a hacer el loco. Miren, ya a partir de aquí no entendía lo que ellos querían y tampoco ellos me entendían a mí. Pero lo importante es que cerré una venta y no los iba a estafar, así que les pasamos sus tacos. La verdad es que fue todo rarísimo, yo no les entendí, solamente los comieron y creo que le gustaron porque, o sea, hasta me abrazaron y todo", ha dicho. Finalmente, se hicieron hasta amigos y "se fueron felices", ha concluido.