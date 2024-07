Gibraltar tensiona España y ofende a sus ciudadanos con sus nuevas piedras: "Una burla a nuestro legado"

Una vecina de Gibraltar ha denunciado la construcción de un puerto deportivo dentro de los planes para Eastside Development, lo que supondrán nuevos rellenos en el mar sobre aguas españolas, según ha informado el medio EuropaSur.

"No to the marina", "Save our heritage" o "Preserve our marine life" son algunos de los mensajes lanzados por la residente de Gibraltar a través de un vídeo grabado en Catalan Bay salpicado por expresiones españolas. "Yo lo veo muy claro: that is the death of the caleta", explica mientras señala: "Ahí va a estar el new hotel".

"No more view of the horizon and sunrises, no more clean water, tides will be affected as well as the sea life, our heritage mocked and one of the few beaches of Gibraltar changed forever (No más vistas del horizonte y amaneceres, no más agua limpia, las mareas se verán afectadas al igual que la vida marina, supone una burla a nuestro patrimonio y una de las pocas playas de Gibraltar cambiará para siempre)", advierte en la misma línea una recogida de firmas a través de Change.org para salvar el entorno de Catalan Bay.

El vídeo, difundido a través de las redes sociales, concluye así: "Enjoy Catalan Bay y los caleteños who we love no to the marina".Mientras, estos días se transportan piedras desde una cantera entre Casares y Manilva para realizar una escollera con la intención de ganar terreno al mar, según el mismo medio.