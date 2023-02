Gran gesto de Noruega con Ucrania por su 'propina' con el gas

A Ucrania le ha llegado una ayuda inesperada. No son tanques ni cazas, al menos no de momento, sino un plus económico proveniente de Noruega con el que no contaban ni los propios noruegos.

Según ha indicado el Gobierno de Oslo, ha llegado un beneficio "inesperado" proveniente del gas en un contexto de crisis energética mundial por los efectos de la guerra.

Y no quieren hacer negocio. El primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, ha explicado en una entrevista a la agencia AFP, "el dinero procedente de las ventas de petróleo y gas no entra en mi presupuesto. Entra en los fondos de pensiones y ésta es nuestra forma de repartir esos ingresos entre las futuras generaciones".

Gahr Store ha reafirmado su compromiso a "mantener un alto nivel de apoyo a Ucrania". Noruega es un país afortunado. Tenemos ingresos, tenemos la posibilidad de marcar la diferencia y siento por ello la responsabilidad." No obstante, las cifras y los detalles de este plus para Kiev aún no se conocen y se harán oficiales "a principios de febrero".

Según añade el portal Euronews, Oslo ha aumentado las exportaciones de gas entre un 8% y un 10%, hasta convertirse en el mayor proveedor de Europa y eso garantiza algo más que un 'pellizco' en sus arcas.

Este año, el Gobierno cuenta con tener el mayor superávit presupuestario de su historia, cercano a los 113.000 millones de euros en su moneda local (1,12 billones de coronas).