Israel deja a Gaza sin luz, alimentos y combustible: "Estamos luchando contra animales"

"Estamos luchando contra animales y actuaremos de manera acorde", con esta aseveración o comparación ha ordenado el ministro de Defensa de Israel el bloqueo total de la Franja de Gaza, que incluye el corte de suministro eléctrico, entrega de alimentos o de combustible.

Las primeras reacciones a esta decisión no se han hecho de esperar y desde Cruz Roja han advertido que los hospitales gazatíes no serán capaces de funcionar más de 24 horas si se produce el anunciado corte de suministros.

"Nada entrará y nada saldrá" Yoav Galant, ministro de Defensa de Israel

"He ordenado un asedio completo de la Franja de Gaza. No habrá electricidad, no habrá comida, no habrá combustible. Nada entrará y nada saldrá", ha asegurado este lunes Yoav Galant, refiriéndose a la misma población que vive un bloqueo por parte de Israel desde 2007, tanto por tierra, por mar como por aire. Precisamente, desde que Hamás se hiciese con el control de este territorio tras lograr la victoria en las elecciones celebradas ese año.

Tras la brutal -y sin precedentes- incursión perpetrada por los milicianos de Hamás en territorio israelí que ya deja 700 víctimas mortales y más de 2.200 heridos, cifras que se esperan que continúen creciendo, los bombardeos sobre la Franja también están dejando numerosas víctimas mortales entre la población palestina. En la tercera jornada de conflicto, son ya 493 muertos, entre ellos 91 niños palestinos, y 2.751 heridos, y entre estos últimos, 244 menores.

Un niño palestino muerto por los bombardeos de Israel en respuesta al ataque de Hamás. EFE/EPA/HAITHAM IMAD

Más de 2,3 millones de personas en la Franja

Lo cierto es que en la Franja de Gaza reside una población de 2,3 millones de personas que está sufriendo lo que el Ministerio de Defensa ha confirmado como un "ataque a gran escala" en este territorio, sobre objetivos de Hamás, si bien se han registrado distintos reportes de bombardeos sobre estructuras civiles y residenciales. De hecho, un corresponsal de la agencia palestina de noticias WAFA ha señalado que los aviones israelíes han bombardeado un mercado y una mezquita en los campamentos de Shati y Yabalia, situados en el norte de la Franja.

Por su parte, Hamás ha denunciado que uno de estos bombardeos sobre Gaza se ha cobrado la vida de cuatro rehenes israelíes y de varios insurgentes. Lo cierto es que las sirenas antiaéreas han vuelto a sonar en Jerusalén y Tel Aviv -la capital israelí- esta mañana, pero sin registrar de momento víctimas mortales. El servicio de ambulancias ha informado de la evacuación a un hospital de cuatro personas heridas por el impacto de metralla tras la alerta en el área de Ashkelón. Entre dichos heridos hay un hombre de 75 años que se encuentra grave.

Por otro lado, se están registrando numerosos llamamiento para el establecimiento de corredores humanitarios desde Gaza a puntos seguros, ante los bombardeos lanzados en respuesta al ataque de Hamás. También se teme que sea llevada a cabo una invasión terrestre de la Franja.