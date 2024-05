La nueva excusa de Milei tras salir a la luz la comprometida carta sobre su viaje a España

Continúa la escalada de tensión entre Argentina y España, con una nueva jornada en la que el mandatario del país sudamericano, Javier Milei, ha redoblado sus ataques e insultos a su homólogo español, Pedro Sánchez. Lo ha hecho una nueva entrevista televisiva en prime time, la pasada noche del jueves, en la que también se vio acorralado por una cuestión que atañe a su viaje a España.

Tras una serie de tira y afloja que comenzaron con los ataques a la esposa del presidente, Begoña Gómez, en la cumbre Viva24 de Vox -sin obviar las primeras declaraciones del ministro de Transportes español, Óscar Puente, por las que pidió perdón tras deslizar que Milei podría consumir "sustancias"-, Milei regresó a Argentina celebrando que "volvió el león, surfeando sobre una ola de lágrimas socialistas, viva la libertad, carajo", con el ultimátum de España de que pidiese disculpas de fondo.

No lo hizo y Madrid retiró definitivamente a su embajadora en Buenos Aires. Aquella noche insistió en sus ataques que tampoco cesaron y dieron pie a nuevas frases irónicas, como que tenía "a 'match point' a Pedrito". En esta ocasión, ha valorado que Sánchez es "un incompetente, un mentiroso y un cobarde" o "el hazmerreír de Europa en materia diplomática". Pero no fue tan extenso a la hora de responder a una pregunta por aquel viaje en el que no se reunió con una sola autoridad española.

Milei justifica ahora así su viaje "privado" de 400.000 euros a España

Ayer por la tarde, El País desvelaba que una carta de la Embajada argentina en Madrid remitida al Ministerio de Asuntos Exteriores de España, con fecha del pasado 30 de abril, informaba del viaje que tenía previsto realizar Milei para asistir a la presentación de su libro y participar en el cónclave de formaciones de ultraderecha que organizó Vox. La clave de esa misiva está en cómo catalogaba ese viaje: "El Señor Presidente de la República Argentina, D. Javier Gerardo Milei, estará en España entre los días 17 y 19 de mayo, en visita privada". Privada.

No se trata de un dato cualquiera, puesto que tiene especial relevancia en Argentina, donde la prensa llevó a titulares el precio de esa visita de Milei: 450.000 dólares, lo que se traduciría en unos 415.018 euros, según La Política Online. El presupuesto de un viaje para el presidente que en su discurso de toma de posesión proclamaba que no había "plata" en las arcas.

Cuando comenzaron a asaltarle las preguntas sobre si era conveniente gastar tal cantidad de dinero para quien ha lanzado una terapia de choque económica que ha llevado la inflación a niveles récord, que está realizando feroces privatizaciones y recortes sociales, la Casa Rosada matizó indicando que el viaje tenía carácter oficial y era de interés para Argentina porque comprendía reuniones con empresarios españoles. Ninguno de ellos comprometió una sola nueva inversión y se limitaron a enumerar las que tenían. Buena parte de las compañías acabaron cargaron contra sus palabras sobre Sánchez y su mujer.

"Usted puede hacer una visita de jefe de Estado y no necesariamente verse con otro jefe de Estado" Javier Milei

Así, Milei trató de salir al paso de la filtración de esa carta que le compromete indicando que "usted puede hacer una visita de jefe de Estado y no necesariamente verse con otro jefe de Estado" y que "lo que trato de hacer es calzar actividades, para economizar recursos".

"Claro, originalmente tenía un formato, pero después hicimos una agenda para resolver problemas de Argentina" Javier Milei

En esa misma explicación, Milei también reconoció explícitamente que se hicieron cambios en el programa posteriormente, concretamente, con la reunión con los empresarios. "Cuando yo tengo una actividad, claro, originalmente tenía un formato, pero después hicimos una agenda para resolver problemas de Argentina", señaló Milei, insistiendo en "España es uno de los países con más inversiones en Argentina, entonces fui y me senté a hablar con empresarios españoles. Parte de mi agenda internacional tiene que ver con encontrar el mejor escenario para fomentar la inversión en el país".

"Donde voy es una sensación. De hecho soy, digamos, el político más popular del mundo" Javier Milei

Lejos de quedarse ahí, aprovechó la ocasión para cargar contra el peronismo y la oposición. "Yo entiendo que los políticos argentinos en su mayoría sean de escala liliputiense, o sea, intrascendentes, desconocidos y con cero brillo internacional... No es lo que pasa conmigo, donde voy es una sensación. De hecho soy, digamos, el político más popular del mundo", aseguró Milei en su habitual tono.