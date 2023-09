Las implicaciones de considerar grupo terrorista al Grupo Wagner

El futuro del Grupo Wagner sigue complicándose por momentos. Tras la muerte en un accidente aéreo de su líder, Yevgueni Prigozhin, caído en desgracia para Putin, el grupo de mercenarios busca reconstruirse a la fuerza.

A las dudas por el papel que adoptará en sus destinos en África o el que pueda jugar en la guerra en Ucrania, se suma la intención de Reino Unido de declarar como organización terrorista a un colectivo usado por Putin para hacer el 'trabajo sucio'. La decisión del Gobierno de Rishi Sunak pasará ahora al Parlamento británico, que deberá decidir.

La ministra del Interior, Suella Braverman, ha defendido este miércoles que "Son terroristas, simple y llanamente, y esta orden de proscripción lo deja claro en la legislación". "Mientras el régimen de Putin decide qué hacer con el monstruo que ha creado, las actividades desestabilizadoras del grupo siguen sirviendo a los objetivos políticos del Kremlin", ha dicho.

Si se logra el acuerdo parlamentario, algunos de estos delitos pueden acarrear penas de hasta 14 años de prisión o multas de hasta 5.000 libras (unos 5.800 euros), según ha indicado el Gobierno británico en un comunicado en el que ha matizado que los bienes del Grupo Wagner podrán ser catalogados, además, como "propiedad terrorista".

Como recoge Euronews esto afecta no solo a los miembros del grupo, sino también a las personas o empresas que apoyen, con fondos u otros elementos, las actividades del grupo paramilitar o sus bienes, que serán categorizados como propiedad de terroristas y confiscados.

“Esencialmente significa que ya no puedes o ya no podrás ser parte de ese grupo en el Reino Unido porque serán considerados una organización terrorista, por lo que no podrás pertenecer a él, no podrás utilizar sus insignias o logotipos”, ha añadido el secretario de Defensa británico, Grant Shapps.

La propuesta del Ejecutivo británico se suma a la ya adoptada por EEUU, que nombró hace tiempo “organización criminal trasnacional” a Wagner. Esto mismo ha sonado ya en varios miembros de la UE y el debate ha llegado hasta el mismo Parlamento Europeo.

Sanciones, penas y medidas que Rusia quiere burlar. Desde el Kremlin han respondido a Londres que el Grupo Wagner "no existe" legalmente y reta a que demuestren su existencia oficial.