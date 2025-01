Un solo controlador hacía el trabajo de dos cuando ocurrió el accidente de Washington

La investigación sobre el accidente aéreo en Washington, que ha dejado 67 víctimas mortales, está en marcha. Equipos de emergencias han recuperado la caja negra y las grabaciones del avión, mientras que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ha elaborado un informe preliminar. Según ese documento, citado por AP y otros medios, la torre de control del aeropuerto Ronald Reagan operaba con menos personal del recomendado cuando un avión de pasajeros y un helicóptero militar chocaron en pleno vuelo.

El accidente ocurrió a las 20.48, hora local (2.48 en España peninsular). En una jornada normal, entre las 10.00 y las 21.30, un controlador aéreo del aeropuerto se encarga exclusivamente de gestionar el tráfico de helicópteros. Sin embargo, esa noche, la tarea estaba en manos del controlador de aviones, quien asumió ambas funciones tras la marcha anticipada de su compañero.

Según The New York Times, un supervisor autorizó la salida temprana del controlador de helicópteros, dejando la torre con menos efectivos de los previstos para esa franja horaria. La FAA permite que un supervisor combine funciones cuando lo considere necesario, pero no han trascendido los motivos de esa decisión.

Las consecuencias de este reajuste han generado controversia. Mientras que el informe preliminar de la FAA subraya que la configuración "no era normal", una fuente anónima citada por AP ha defendido que la dotación de personal en la torre esa noche era la habitual. Según esta versión, los controladores combinan tareas de forma rutinaria durante los descansos, los cambios de turno o en periodos de baja demanda de tráfico aéreo.

El peligro de duplicar funciones en una situación de alta congestión es evidente. Los controladores usan frecuencias de radio distintas para helicópteros y aviones, lo que impide que los pilotos se escuchen entre sí aunque estén en contacto con la torre. Según The Washington Post, el día anterior al accidente, el vuelo 4514 de Republic Airways tuvo que abortar su aproximación para evitar chocar con un helicóptero.

El informe de seguridad del tráfico aéreo del miércoles, citado también por The Washington Post, indica que en la torre trabajaban cinco controladores y un aprendiz, además de un supervisor y otro supervisor en formación. Además de la combinación del puesto de helicópteros con el de aviones, también se unieron las funciones de controlador de datos de vuelo y controlador de autorizaciones, lo que redujo a la mitad el personal en ciertas tareas.

El helicóptero militar implicado en la colisión se desvió de su ruta asignada. Volaba más alto de lo permitido y fuera de la trayectoria aprobada, que debería haber seguido la ribera este del río Potomac sin interferir en la ruta de aproximación del aeropuerto. Su capitán y su copiloto eran pilotos experimentados.

Minutos antes del accidente, el controlador preguntó al piloto del helicóptero si tenía contacto visual con el avión de American Airlines con el que compartía el espacio aéreo. El piloto confirmó que lo veía y recibió la instrucción de pasar por detrás del avión. Apenas 20 segundos después, el helicóptero impactó contra el avión.

La Agencia de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) está examinando todos los factores que pudieron contribuir a la tragedia. Los investigadores han explicado en rueda de prensa que analizarán los restos para determinar la trayectoria de ambos aparatos y evaluarán el papel de los controladores aéreos en el accidente. La agencia prevé publicar un informe preliminar en 30 días.

Este jueves, los equipos de rescate han recuperado 28 cuerpos. Tanto el helicóptero como el avión cayeron al río Potomac, en cuyas orillas se ubica el aeropuerto Ronald Reagan.

Un accidente en el centro del debate político

El accidente ha desatado una tormenta política en Estados Unidos. Donald Trump ha aprovechado la tragedia para cargar contra las políticas de diversidad, igualdad e inclusión impulsadas por sus predecesores. En una comparecencia en la Casa Blanca, el presidente ha asegurado que la FAA está "contratando activamente a trabajadores con discapacidad intelectual grave, problemas psiquiátricos y otras afecciones".

Sin embargo, la iniciativa de contratación de personas con discapacidad para tareas de tráfico aéreo fue lanzada en 2019, durante el primer mandato de Trump. Según Snopes, el sitio web de verificación de noticias, las políticas de igualdad de oportunidades tienen su origen en una directiva de 2003, cuando George W. Bush era presidente.

El mandatario ha firmado un memorando para revisar las decisiones de contratación y los protocolos de seguridad de la administración Biden. Su resolución ordena la sustitución de cualquier persona que "no cumpla las normas de cualificación" y una revisión de "cualquier deterioro de los estándares de seguridad aérea" bajo el gobierno anterior.