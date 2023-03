El uranio empobrecido enfurece a Putin

Rusia reaccionará ante el eventual envío a Ucrania por parte de Londres de proyectiles con uranio empobrecido, según alertó ayer el presidente ruso, Vladímir Putin, después de que la subsecretaria de Defensa de Reino Unido, Annabell Goldie, admitiese esta posibilidad en el Parlamento.

"Hoy supimos que Reino Unido anunció, en la voz de la subsecretaria de Defensa de este país, que no solo suministrará tanques a Ucrania, sino también proyectiles con uranio empobrecido", afirmó el mandatario ruso tras la reunión sostenida con el presidente chino, Xi Jinping. ”Quisiera destacar al respecto, que si esto sucede, Rusia se verá obligada a reaccionar, en vistas a que Occidente habrá comenzado a utilizar armas con componentes nucleares", alertó

Putin señaló que con este paso, "Occidente por lo visto decidió realmente combatir a Rusia hasta el último ucraniano, y no de palabra, sino de hecho". Esta información, añadió, se hizo pública en momentos en que en Moscú se debatía con el presidente chino el plan de paz para Ucrania propuesto por Pekín.

La víspera en la página web del Parlamento británico la baronesa Goldie respondió a una pregunta de Lord Hylton, miembro de la Cámara de los Lores, sobre la posibilidad de envío de estos proyectiles a Ucrania. "Además del envío de un escuadrón de tanques Challenger 2 a Ucrania, suministraremos proyectiles con uranio empobrecido", afirmó Goldie, al señalar que estos son más efectivos para aniquilar blindados.

"Rusia tiene con qué responder"

El ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, afirmó que esta decisión sería "un escalón más" de la escalada en Ucrania, y afirmó que "cada vez quedan menos" escalones, por lo que llamó a Londres a "pensar bien cada próximo paso". "Rusia tiene con qué responder. Y Rusia, como se dice, no quedará en deuda", añadió, al referirse a los proyectiles antitanque rusos Kornet, que según él, son capaces de penetrar un blindaje de casi un metro de espesor.

Para el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, un paso como este significaría que Reino Unido "está listo no solo a arriesgarse, sino a violar el derecho humanitario internacional, como pasó en Yugoslavia en 1999".

Lavrov aseguró que no le sorprenderían estos suministros, "pero si esto sucede, terminará mal para ellos". "No me sorprenderá nada, porque ya ellos perdieron el norte respecto a sus acciones y sobre cómo estas acciones socavan la estabilidad estratégica a nivel mundial", añadió.

Aunque el uso de las municiones con uranio empobrecido no está prohibido por las convenciones internacionales, genera grades disputas, ya que se considera que a largo plazo afectan negativamente la salud de la población de las regiones en donde han sido utilizadas.