Por qué los heteros sí deben salir a celebrar el Orgullo LGTBI pese a lo que diga Abascal

28 de junio, altas temperaturas y las calles de muchas ciudades del mundo se llenan de cientos de miles de personas reivindicando los derechos de las personas LGTBI. Una movilización general con la que se trata de defender y reclamar la igualdad y la inclusión del colectivo.

Pero, para algunos, como el líder de Vox, Santiago Abascal, sólo se trata de una protesta para la gente homosexual. "No lo tenía planeado, supongo que porque soy heterosexual", ha señalado este miércoles en una entrevista en el programa de RTVE La Hora de la 1.

La afirmación del presidente de la formación ultraderechista no ha quedado ahí y ha tratado de justificar que cree que "hay muchos homosexuales que no celebran este día porque no reducen su personalidad y su ser simplemente a su querencia sexual".

Abascal ha asegurado que la celebración del orgullo LGTBI tiene "mucha menos importancia" de la que algunos políticos quieren "hacer creer". Algo que parece sacado del lema usado por su partido, "Decide lo que importa".

Lo que parece no entender el líder de Vox es que cientos de miles de personas, independientemente de su orientación sexual, ya han decidido. Por contar algunos datos, unas 700.000 personas acudieron a la marcha del Orgullo que se celebró en Madrid en 2022.

Tiene más importancia de lo que parece

Pero, ¿de verdad tiene "menos importancia" de lo que parece? Según los últimos datos recogidos por la Federación Estatal LGTBI+ en el informe 'Estado del odio', el 29% de las personas del colectivo ha sufrido acoso y un 9% ha sido víctima de agresiones.

Una situación que no queda ahí, ya que como recoge el Informe sobre la Evolución de los Delitos de Odio en España de 2021, los ataques relacionados con la orientación sexual subieron un 67,63%.

Con las cifras en la mano y sabiendo que todavía hay países, como, por ejemplo, el que acogió el último Mundial de fútbol, Qatar, en el que ser homosexual está penado con hasta siete años de cárcel, salir a la calle el Día Internacional del Orgullo LGTBI es una cuestión de derechos.

"Defender al colectivo LGTBI es defender la democracia"

Mientras Abascal cree que no debe ir a la manifestación del Orgullo porque es heterosexual, algunas de las activistas históricas reconocen que esto va más allá de la orientación sexual de cada uno.

Mar Cambrollé, activista histórica y presidenta de la Federación Plataforma Trans, explica a El HuffPost que "aunque el Orgullo LGTBI nace de la necesidad de un colectivo criminalizado, tratado como enfermo y moralmente echado a los márgenes, es una lucha por dos valores universales, la dignidad y la libertad".

Aunque el Orgullo nace de la necesidad de un colectivo criminalizado y tratado como enfermo, es una lucha por dos valores universales, la dignidad y la libertad Mar Cambrollé, activista histórica y presidenta de la Federación Plataforma Trans

Mar Cambrollé justifica que "defender al colectivo LGTBI es defender a la democracia" y también es "defender los derechos humanos". Algo que hace aún más importante la movilización.

"Esta cita no es solamente para el colectivo LGTBI, sino para toda la ciudadanía que sabe que en esta sociedad todas y todos cabemos, que creen en la igualdad, en la diversidad y que además están convencidos que lo único que sobra en sociedades progresistas y democráticas es el odio a la diversidad", añade.