Pillada de Silvia Intxaurrondo a Abascal: admite no saber qué es el Convenio de Estambul, que España ratificó en 2014

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha admitido este miércoles desconocer cuál es el contenido del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, también conocido como Convenio de Estambul, que España ratificó en abril de 2014.

En una tensa entrevista en "El programa de La 1", la presentadora Silvia Intxaurrondo le ha preguntado su opinión sobre dicho convenio. Abascal, visiblemente incómodo, ha admitido que no lo conocía pero que Vox está en contra de la violencia contra la mujer. "Represento al partido que más protege a las mujeres porque pedimos endurecer las condenas a los agresores sexuales", le ha dicho el político.

Intxaurrondo le ha recordado entonces que dicho convenio forma parte de nuestra legislación y ha vuelto a insistir en su pregunta, a lo que Abascal le ha dicho que él sólo reconoce la soberanía española en materia legislativa. "No voy a admitir que usted plantee de ninguna manera que Vox esté a favor de la discriminación contra las mujeres. No sé si usted tiene hijas, yo sí, y no voy a aceptar que ustedes nos demonicen", le ha dicho Abascal en un tono muy duro.

El convenio de Estambul reconoce la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos y aborda la violencia contra las mujeres a través de medidas dirigidas a la prevención de la violencia, la protección a las víctimas y el enjuiciamiento de los autores.

En la misma entrevista, Abascal también se ha mostrado en contra de celebrar el Orgullo LGTBIQ+ porque es "heterosexual". "Pero también hay otros homosexuales que no celebran ese día porque no se identifican con el mensaje de los lobbies", ha dicho. Además, se ha quejado de la escasa presencia en los informativos que RTVE le dedica. "Según el informe de GECA sólo aparecemos un 1,3% del tiempo de los informativos de RTVE", ha denunciado. Por este motivo, ha dicho que no prescindirá de las subvenciones a su partido que ellos mismos pretenden eliminar, según se recoge en su programa electoral.

Por último, Abascal ha subrayado que la intención de Vox es formar parte de todos los gobiernos autonómicos en los que el PP necesite sus votos, incluyendo Extremadura, Murcia o Aragón. "Vox sigue con la mano tendida pese a algunos intentos de chantaje. El mandato de los votantes ha sido claro y eso nos obliga a dialogar. Pero no es posible ese diálogo si se demoniza a Vox", ha advertido.