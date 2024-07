"Los derechos no son irreversibles": el Madrid más orgulloso sale a la calle para que el colectivo LGTBI no dé pasos atrás

Aunque sí ha habido tacones, purpurinas y fiesta como plasmaba el polémico cartel del Ayuntamiento. No ha sido lo único ni lo más importante, la reivindicación por los derechos LGTBI es lo que ha llenado Madrid este sábado en la manifestación estatal del Orgullo LGTBIQ+. Entre vasos de calimocho se colaba más de un mensaje como "hay que mirar a Francia es que nos come la ultraderecha".

Para algunos de los presentes, el cartel "no tendría que haberse puesto" o "no representa realmente lo que es el Orgullo y toda la lucha que hay detrás". De hecho, todos coinciden que esta marcha, convocada como cada año por FELGTBI+ y COGAM que tenía como lema 'Educación, derechos y paz', es más importante que la fiesta. "No nos pueden quitar nuestros derechos", han señalado otros asistentes.

Ese es precisamente el mensaje que han recalcado las entidades organizadoras. Ronny de la Cruz, presidente de COGAM, quien ha dejado claro que hoy están "celebrando y reivindicando quiénes somos". De la Cruz ha recalcado que hay que luchar por los derechos del colectivo en contra de leyes como la propuesta por el gobierno de Ayuso que están "cercenando los derechos trans y del colectivo LGTBI". "Estamos reivindicando el fin de los discursos de odio, escuelas llenas de diversidad, libres de homofobia, de bifobia, de transfobia. Es urgente, necesitamos diversidad en los espacios formativos".

Uge Sangil, presidenta de FELGTBI+, ha celebrado que haya un gobierno progresista "que luche por nuestros derechos, que no esconde la bandera LGTBI en ningún cajón y que no nos va a meter en ningún armario".

Tanto Sangil como las representantes del Gobierno presentes en la declaración a los medios —Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, y Ana Redondo, ministra de Igualdad– han celebrado que se ponga sobre la mesa en el Congreso de los Diputados un pacto de Estado contra los discursos de odio, tanto hacia el colectivo LGTBI como a otras minorías. "Necesitamos que todas las fuerzas políticas en el Congreso respalden los derechos de las personas LGTBI", ha señalado Díaz.

Asimismo, han recordado el pacto con la patronal para acabar con la discriminación de las personas LGTBI en el ámbito laboral.

"El Orgullo no es una cosa solo de maricas, bolleras, bisexuales viciosas o trans. El Orgullo es la puerta de la casa donde cabemos todos, todas y todes", ha reivindicado Sangil. También ha querido hacer una especial mención a las personas con discapacidad, las personas gitanas —especialmente a las vecinas de la Cañada Real— y a las migrantes y racializadas.

Ha habido especial mención a las mujeres y el feminismo, tanto en el mensaje de Sangil como en el de Redondo. "Somos mujeres todas, también las personas trans, estamos con las mujeres, estamos con los feminismos", ha enfatizado Sangil. "La agenda feminista y del colectivo LGTBI son agendas que confluyen", ha señalado Redondo.

Díaz ha dejado claro que "hoy salimos a las calles de Madrid por dos cosas: para reivindicar los derechos que nos quedan por conseguir porque somos conscientes de que somos referentes, pero que nos quedan derechos y libertades por ganar, y para reivindicar la libertad, para que con el recurso ante el Constitucional las personas LGTBI de España tengan los mismos derechos que las del resto del territorio español".

La vicepresidenta segunda del Gobierno ha recalcado que las calles de Madrid y las del resto de España "se han llenado de personas reivindicando los derechos LGTBI que están siendo cuestionados en demasiadas partes del mundo". "Hoy hay demasiados estados miembros de la Unión Europea donde las personas del colectivo LGTBI están viendo vulnerados sus derechos", ha recalcado en referencia al auge de la ultraderecha en Europa.

Además, Díaz ha apuntado que este recorte en derechos ya se está dando en las zonas donde gobiernan el PP y Vox. "Tenemos que decirles una vez más, en positivo y desde los derechos fundamentales, que no van a ganar", ha recalcado y se ha comprometido a desarrollar un protocolo de acompañamiento a las personas trans. "Los derechos no compiten entre sí y no vamos a parar hasta hacer una sociedad más diversa, más inclusiva y con mucha más esperanza", ha enfatizado Díaz.

Redondo ha recalcado que "somos un país más decente, mejor gracias a la diversidad". La ministra de Igualdad ha recordado a los que han permitido que hoy en día haya estos derechos para el colectivo y ya no están como a Pedro Zerolo, a quien ha calificado como "un servidor público comprometido con la sociedad, con las personas y que puede hacer avanzar a un país".

"Es importante seguir avanzando porque los derechos no son irreversibles. Estamos viendo en España y en el mundo la ola de represión que quiere devolvernos al armario, que quiere devolver a España al blanco y negro, está generando una ofensiva muy peligrosa", ha indicado Redondo, quien se ha comprometido también a desarrollar la ley de personas trans y LGTBI y al pacto de Estado contra los discursos de odio.

Redondo ha recordado también que se conmemoran tres años de la muerte de Samuel Luiz. "Sin el apoyo de todos, sin una reflexión colectiva, es posible perder el avance en derechos", ha indicado la titular de Igualdad.

Pasadas las 19:00 tanto los convocantes como las ministras se han colocado en la cabecera de la manifestación en el madrileño Paseo del Prado junto a otros representantes como el ministro de Defensa, Fernando Grande-Marlaska y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Pero también Carla Antonelli, Eduardo Rubiño, Rita Maestre, Manuela Bergerot y Jimena González, de Más Madrid; y Santi Rivero y Reyes Maroto, del PSOE Madrid.

A lo largo de la marcha, miles de personas y distintos colectivos como asociaciones de migrantes LGTBI, representantes de la infancia trans o de familias LGTBI como Galehi han discurrido por el recorrido, desde la Glorieta de Carlos V en Atocha hasta la plaza de Colón.

Consignas y banderas de todo el colectivo y cada una de sus siglas, como la lésbica, la trans, la no binaria o la bisexual se han sumado a la tradicional de arcoiris. "Soy bisexual porque mi madre decía que hay que comer de todo", "soy maricón de España" o "más orgullo y menos prejuicios" son algunas de las pancartas que han lucido los manifestantes.

No han faltado las drags, los trajes de BDSM y looks llamativos como una mariposa con los colores de la bandera trans o un escuadrón al estilo grecorromano cubierto de purpurina dorada.

Énfasis en la educación y la paz

Al llegar a la plaza de Colón, se ha leído el manifiesto en el que se ha enfatizado en el lema de este 2024. "La visibilidad, también en la educación, es más necesaria que nunca. Porque la educación es donde se siembra la igualdad… o el odio. Porque en la educación, mientras aumentan las personas jóvenes que se identifican como LGTBI+, crece también la violencia LGTBIfóbica", han señalado.

También han recordado que hay que seguir luchando por la igualdad, especialmente con el colectivo trans, no binario y un pacto de Estado por el colectivo LGTBI.

"Exigimos que se nombre ya la Autoridad Independiente para la Igualdad de trato y la no discriminación, herramienta fundamental para garantizar la igualdad en nuestro país. Reclamamos que se pongan en funcionamiento de una vez por todas los planes de diversidad LGTBI+ en las empresas, garantizando así la igualdad en el ámbito laboral", han indicado.

También han recordado la violación de derechos que sufren en las guerras de Ucrania y Palestina. "Rechazamos cualquier intento de utilizar la lucha del colectivo LGTBI+ para justificar el genocidio en la franja de Gaza. El movimiento LGTBI+ español está con Palestina y desde aquí, exigimos a Israel que cese en su matanza", han reivindicado.

La revolución bailando sobre las carrozas

Tras la manifestación llegaron las carrozas, la parte más festiva de la marcha. Partidos políticos, asociaciones y colectivos, empresas o locales de Chueca han salido en más de 50 carrozas con música que han puesto a bailar a los asistentes.

El clásico y ya himno del Orgullo A quién le importa, Ay, mamá de Rigoberta Bandini, pero también el Zorra de Nebulossa o clásicos de Katy Perry y Britney Spears han sonado en algunas de las carrozas.