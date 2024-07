Adiós a la forma de poner perfume: expertos explican el mito más extendido

Todos queremos volver a casa como lo hacemos al salir: envueltos en el delicado aroma de un perfume, limpio e integro, sin otros olores estropeando su frescura e intensidad.

¿Es posible conservar esa frangancia durante más horas? La solución la tiene la Academia del Perfume —que es la que más sabe— y nos ofrece algunos trucos para extender en el tiempo ese aroma.

El primero de ellos es vaporizar en puntos estratégicos, es decir, en las zonas pulsátiles como las muñecas, los tobillos, el escote y detrás de las orejas. "La razón principal es que esas pequeñas vibraciones de nuestro pulso facilitan que se liberen las moléculas olfativas de forma progresiva, con el objetivo de que se prolongue su efecto y potencie la presencia del perfume en nuestra piel", explica la Academia.

Si lo que te gusta es dejar la estela de tu aroma, el lugar indicado en el que aplicarlo es la nuca y, en ese caso, recomienda la Academia vaporizar en el aire y colocarte debajo, antes de vestirte "acentuando el momento con un giro como si fuera un paso de baile, para que se deposite suavemente sobre tu cuerpo".

Eso sí, ten en cuenta la intensidad de tu fragancia para que no llegue a ser molesta para los demás. Recuerda que no es lo mismo un agua de colonia que un perfume. "Si es potente, bastará con una aplicación más tenue porque su efecto se hará notar fácilmente y no será necesario repetir la aplicación a lo largo del día", recuerda esta organización.

Un truco y una falso mito

La revista alemana Focus Online además ofrece otro sencillo truco para que el olor dure más: hidratar la piel con una crema neutra antes de aplicar el perfume porque la fragancia se adhiere mejor a la piel así. E incluso puedes frotar previamente la zona en la que lo vayas a poner con vaselina.

Lo que no debes hacer es echarte mucho más perfume del adecuado creyendo que tardará más en desaparecer porque a menudo ocurre que el uso excesivo puede hacer que el olor se disipe más rápidamente.