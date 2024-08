Este es el escarabajo más nocivo que no debes dejar que entre en casa: se le conoce como 'mini escorpión'

'Escarabajo errante', 'escarabajo de la podredumbre' e incluso 'entrenador del caballo del diablo' (Devil's Coach Horse). ¿Desalentador? Hay quien opta por considerarlo un 'mini escorpión' por el líquido corrosivo y de mal olor que deja con su picadura, causando irritaciones en la piel humana. Son los sobrenombres que recibe una de las especies que más se han de tener en cuenta como un claro indicador de alerta si son hallados en el interior de una vivienda.

Hablamos de uno de los auténticos quebraderos de cabeza en forma de molesta plaga hogareña a los que se enfrentan en Europa Central. También conocido como el 'escarabajo del moho negro', estamos ante unos seres de un tamaño de entre 22 y 40 milímetros que tienen especial predilección por los alimentos con moho.

En distintos medios de países como Alemania se advierte de lo que supone encontrar uno de estos ejemplares en un inmueble, puesto que prefieren los bosques húmedos, prados, jardines y entornos similares donde puede hallar sus principales fuentes de alimento: caracoles, cochinillas y arañas.

Cómo prevenir la aparición del escarabajo del moho negro... que se labró una 'leyenda negra'

En este sentido, y según recoge el medio germano T-Online, la clave para detectar a estos molestos seres pasa por escudriñar estancias como la cocina o sitios como los estantes y alacenas donde hay comida. El otro gran candidato a ser culpable de la aparición de los 'escarabajos errantes' son las paredes y los sótanos. En estos sitios suele acumularse moho y ahí es donde pueden aparecer.

Para evitarlo hay que tener la casa seca y ventilada. El mejor consejo es comprobar periódicamente que no se forman zonas de humedades en ningún punto del inmueble, así como no dejar que ningún alimento se ponga malo y forme moho.

¿Y si me topo con un escarabajo? Curiosamente, hasta hay una antigua leyenda popular que acompaña a ese escenario. Lo primero que hay que dejar claro es que no debes seguirla en ningún caso. Antaño se creía que toparse con este escarabajo con un mote que rememora al mismo demonio suponía llevarse una maldición. Por eso se creía que si lo aplastabas pisándolo se te perdonarían siete pecados. No, lo que se debe hacer con este insecto es tratar de sacarlo al jardín donde su actividad es más que beneficiosa al prevenir la aparición de plagas malas contra tus plantas.