Este es el país europeo que quiere deshacerse de sus perros

Frente al total de 79.122 perros que contabilizaron en el Registro Canino de Dinamarca en 2021, el pasado 2023 la cifra se quedó en 60.390 perros. Así lo recoge el medio danés Avisen.dk, que recoge la opinión del organismo especializado en bienestar animal de Dinamarca, Dyrenes Beskytselse. Estos afirman que podría tratarse de una señal de que el mercado de perros está saturado.

"Estamos experimentando un creciente interés por deshacerse de los perros", ha apuntado la directora del centro al medio, Karina Fisker, que ha incidido en lo "preocupante" de la situación. Según esta "ahora hay muchos perros que necesitan un nuevo hogar".

En cifras, el centro ha registrado la entrega de 584 en alguno de sus establecimiento por distintos puntos del país danés sólo en lo que va de año.

Asimismo, la directora de Dyrenes Beskytselse también ha señalado algunos de los motivos por los que las se deciden a dejar en centros como el suyo a sus mascotas. Una de esas razones es que el perro en cuestión está enfermo, otra es que la pareja que convive con él se va a separar, "pero también hay bastantes perros que se entregan porque tienen problemas de conducta", asegura Fisker.

La directora, además, asevera que los dueños, en muchas ocasiones, no son capaces "por sí mismos" de resolver esos problemas que tienen sus perros de conducta. En este sentido, ha subrayado que "se debe poner mucho esfuerzo en entrenar diariamente y estimular a tu perro, tanto física como mentalmente". Y, si no se hace así, es más que probable que el can desarrolle un comportamiento que a muchos dueños no les guste, pero la culpa no será del animal, ha opinado Fisker.

Finalmente, se han dirigido a las personas que están contemplando la opción de adoptar a un nuevo miembro de la familia. Y desde Dyrenes Beskytselse han animado a todos ellos a que, antes de introducir al perrete en casa, se informen y conozcan qué necesidades va a tener el animal para poder adaptar su estilo y ritmo de vida al nuevo miembro.