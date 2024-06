Esto es lo que tarda un gato en olvidar a su dueño

Es un debate clásico. ¿Eres mas de perros o de gatos? Los amantes de los canes suelen tirar de otro argumento muy común: lo cariñosos que pueden llegar a ser los perretes frente al desapego que tienden a demostrar los mininos. De hecho, es muy común afirmar que los gatos, si pasan largos períodos de tiempo alejados de sus humanos, los olvidan.

Desde el periódico argentino La Nación, sin embargo, apuntan todo lo contrario. Se respaldan en el testimonio que el médico veterinario Jacob Hawthorne hizo para el portal The Dodo. Este, recoge el medio americano, asegura que "dependerá de la personalidad y la amabilidad de tu gato".

La Nación apunta que los felinos tienen memoria tanto en el largo como en el corto plazo. Esta última no supera las 16 horas, la primera, recogen, puede ser de meses e, incluso, años. En el caso de las personas y el resto de animales que han conocido a lo largo de su vida, es extraño que los olviden.

Pero todo dependerá de la relación que tengan con sus respectivos dueños, recoge La Nación. En función de si el humano pasa más o menos tiempo con el gato, este tardará más o menos en olvidarlo si deja de tener contacto con él.

Otro de los aspectos que destaca el ya citado medio argentino de la memoria de los mininos es que les suele permitir acordarse de las experiencias que han vivido y les han resultado negativas. Por lo tanto, pueden aprender de ellas y, de esta manera, responder ante un estímulo similar de manera diferente a la que actuaron antaño.

Asimismo, el mismo medio asegura que, en función de la importancia que tengan las experiencias para el propio gato, las recordará o no. En este sentido, apuntan que es probable que haya órdenes que, si no les resultan interesantes, no se las aprenderán.