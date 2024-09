Los eruditos esclarecen la polémica duda sobre si los caracoles son halal

Los caracoles son un objeto de debate culinario. Entre los muy favorables a su consumo y los que rechazan este pequeño animal, es complicado encontrar un término medio. Pero el debate es aún mayor cuando se trata de cuestiones religiosas.

La cuestión no es menor a ojos del mundo musulmán. Hasta la prensa indonesia ha llegado el debate de si los caracoles son o no 'halal'; por tanto, si se pueden comer o no según los preceptos musulmanes. En un país con una inmensa mayoría de seguidores del Islam, la opinión de los eruditos resulta clave.

El portal Detik cita varias opiniones a favor y en contra de su consumo. Así, los imanes An-Nawawi, Abu Hanifah y Ahmad consideran que comer caracoles es haram, esto es, prohibido.

Otro de los estudiosos del ramo, el Imam Ibn Hazm, insiste en que el Libro de al-Muhalla afirma que no es halal consumir caracoles al considerarlos animales repugnantes o no aptos para el consumo.

Opinión diferente la del Imán Malik en el libro Al-Mudawwanah, donde se afirmaría que los caracoles se pueden comer siempre que se cojan vivos y se hiervan o asen. Capturarlos muertos, en cambio, sería algo rechazable. "Creo que es como una langosta. Si se lo sacan vivo y luego hervido o asado, entonces creo que está bien comerlo, pero si se obtiene en estado muerto entonces no se come", apuntó Malik.