Denuncian las condiciones de dos animales del zoo de Madrid, el dueño de un refugio acude a comprobarlo y su conclusión es demoledora

El tiktoker Xtrauss, conocido por ser propietario de un refugio y su labor rescatando animales, ha visitado el zoo de Madrid después de que hace unas semanas una visitante dejara una reseña en Google acusando al zoo de tener a un león y un oso poco alimentados.

En primer lugar, Xtrauss acudió a visitar al oso que, como ha explicado el tiktoker, no es un oso pardo sino un oso malayo. "Estos animales son un poco pellejosos. De hecho, no es la clásica imagen del oso que solemos pensar", explica sobre el animal, al que asegura que no ve "extremadamente delgado".

Posteriormente, el propietario del refugio acude a ver a los leones y se encuentra a dos leonas hembras y a un macho durmiendo una siesta. Antes, el tiktoker pudo grabar unos vídeos de los animales paseando por la zona en la que viven e insiste en que no tienen mal aspecto como denunciaba la usuaria que dejó la reseña.

"Karen, siento decirte que no están delgados y de verdad que no es cuestión de sacarles piropos al zoo de Madrid, que esto no es una colaboración pagada y yo vengo aquí para lo bueno y para lo malo", defiende Xtrauss.

El tiktoker insiste en que los leones "en absoluto tienen un mal estado" y explica que, en muchas ocasiones, los zoos retiran a los animales más viejos, algo que en este caso no sucede.

"También hay que pensar que cuando tú seas una anciana o un anciano, puede ser que también te vas huesudo, pellejoso, como afeado, pero no significa que estés maltratado, significa que eres anciano, ¿verdad? Pues con los animales pasa lo mismo", asegura.

El tiktoker pide ser muy cuidados con las críticas que se hacen a los zoológicos, independientemente de si se está de acuerdo o no con la cautividad, ya en muchas ocasiones se presiona a las instituciones para que se deshagan de esos animales y se les desplaza del hábitat que han conocido durante toda su vida y de su entorno en sus últimos momentos.

