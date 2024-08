Otro verano, desamparados: "El abandono es el principal problema de bienestar de los animales de compañía"

Las mascotas expresan el amor más puro hacia sus dueños, demostrando que no es necesario hablar para ello. Sin embargo, miles siguen siendo abandonadas cada año. También hay animales que ni siquiera han tenido la oportunidad de conocer el significado de 'familia' porque han nacido en protectoras o perreras.

La Fundación Affinity, enfocada en la investigación, la acción social y la concienciación sobre animales, estima que actualmente hay más de 11 millones de perros (6,5 millones) y gatos (4,5 millones) en España. De ellos, 286.682 llegaron el año pasado a refugios, tanto privados como públicos, bien por pérdida o por abandono, según el último estudio de la fundación.

Esta cifra es ligeramente inferior a la de los 288.457 gatos y perros que llegaron a las protectoras en 2022. Un año antes, fueron 285.554 y en 2020 se registraron 286.153. Unos datos que invitan al optimismo, ya que "la población crece y las cifras de abandono se mantienen o se reducen, con la peculiaridad de que cada vez hay muchos animales que son devueltos a sus familias", explica en el programa Objetivo Planeta la directora de la Fundación Affinity, Isabel Buil.

Otro aspecto que, desde su punto de vista, también ha mejorado ha sido el cuidado que reciben los animales y el vínculo que se crea con los humanos. "Se les da más valor, son cada vez más percibidos como miembros de la familia", celebra Buil. Pese a este optimismo, la fundación recuerda en el análisis de su estudio que "el abandono constituye un año más el principal problema de bienestar de los animales de compañía en España".

Más abandonos en verano, ¿un mito?

Los abandonos se han atribuido durante años a las vacaciones de verano, pensando que durante la época estival se producían más abandonos. Una idea que desmiente Jaume Fatjó, veterinario y director de la Cátedra Fundación Affinity Animales y Salud de la Universidad Autónoma de Barcelona: "Es casi como una leyenda urbana. En el caso de los perros, es un problema que nos acompaña todo el año".

En el caso de los gatos, el experto reconoce que sí llegan más a refugios en los cuatro meses centrales del año, pero matiza que "tiene que ver con su estrategia de reproducción, que suele darse en primavera. Como hay más nacimientos antes de verano, llegan más en esa época".

Lo que sí ocurre en verano es que disminuyen las adopciones, ya la gente suele esperar a acabar el periodo vacacional. "La adopción se distribuye de forma relativamente uniforme a lo largo del año, con un ligero aumento después de los meses de verano", especifica la fundación en su estudio.

En este contexto, la fundación señala que resulta difícil conocer con exactitud los motivos de abandono porque muchos de los animales no son llevados a la protectora, sino abandonados a su suerte y recogidos por la policía o personas ajenas a ellos. No obstante, de los casos que sí han podido obtener información, han concluido que se repiten varios de ellos:

Camadas no deseadas. Es el primer motivo desde hace años, acumulando el 14,9% de los casos. Pérdida de interés por el animal (13,3%). "Lo relacionamos con una reflexión previa incompleta o que no está bien hecha", desarrolla Isabel Buil Problemas de comportamiento (11,8%). Algo que la directora de la fundación prefiere llamar "problemas de una convivencia mal gestionada". Caza (11,4%). Llegan muchos perros descartados cuando acaba la temporada de esta actividad. Factores económicos (9,6%). Cambio de vivienda (9,1%).

Por su parte, Fatjó añade que "no todo el mundo tiene las mismas actitudes frente al abandono". Al preguntar a varios dueños si se plantearían abandonar a sus mascotas ante determinados problemas, el experto y su equipo concluyeron que "una pequeña parte, pero suficiente para explicar la situación, nos decía que sí era capaz". Pero los que tenían un vínculo más fuerte aseguraban que nunca lo harían o tratarían de buscar soluciones.

Hay casos llamativos como el que cuenta Cristina Ferreiro, quien adoptó un gato exótico de pelo corto que su anterior dueño había dejado en la perrera porque sufría un secuestro corneal y la operación para tratarle costaba 700 euros. "Lo que dijeron fue que se compraban otro animal con ese dinero", cuenta en El HuffPost.

Por muchos veranos juntos

Con la intención de ayudar a dueños y protectoras, Ferreiro fundó junto a una amiga Patasbox, una tienda online de suscripción en la que los consumidores reciben mensualmente cajas adaptadas al tamaño del perro con 5 o 6 productos de primera necesidad, como juguetes, comida, accesorios, productos de higiene etc.

Asimismo, colaboran con protectoras enviando donaciones y dando visibilidad a historias de perros abandonados para fomentar su adopción. Con este último objetivo ha creado la campaña solidaria '#Elveranojuntos', en colaboración con la aseguradora para mascotas Santévet.

La iniciativa, disponible hasta finales de agosto, pretende dar "una familia definitiva a tres perros de tres protectoras": Adopta Mascotas Jaraiz (Cáceres), Protectora Os Palleiros (Pontevedra) y Asociación Alba (Madrid). Para facilitar la adopción, se ofrece el seguro veterinario gratuito durante un año para cada una de las mascotas. Además, Santévet ofrece ofrece 2 meses de seguro gratuito reembolsados en el primer año de contrato del seguro a quienes se unan antes del 31 de agost.

Patasbox. @pdepiera (Instagram)

Los tres perros a los que la iniciativa busca un hogar son:

Mida es una perra de 1 año muy "sociable, simpática y activa" que no se cansará de jugar. "Sueño con un verano lleno de aventuras inolvidables junto a una familia de verdad. Me puedes encontrar en la web de la protectora Alba Online, Madrid", puede leerse en su descripción.

es una perra de muy que no se cansará de jugar. "Sueño con un verano lleno de aventuras inolvidables junto a una familia de verdad. Me puedes encontrar en la web de la protectora Alba Online, Madrid", puede leerse en su descripción. Boiro , de seis año s, es "obediente, limpio, cariñoso y siempre está alegre" . Se lleva bien con otros perros, pero no con gatos o animales de campo. "Ha sido adoptado y devuelto, por eso merece más que nunca encontrar el amor de verdad", se explica en la web de la campaña. Se le puede conocer en Os Palleiros, Pontevedra.

, de s, es . Se lleva bien con otros perros, pero no con gatos o animales de campo. "Ha sido adoptado y devuelto, por eso merece más que nunca encontrar el amor de verdad", se explica en la web de la campaña. Se le puede conocer en Os Palleiros, Pontevedra. Godoy, de dos años, puede ser un poco desconfiado al principio, "pero con amor, llegará a ser tu mejor amigo. Necesita una familia paciente y cariñosa". Se encuentra en Adopta Mascotas Jaraíz, Cáceres.

De momento, ninguno de ellos ha sido adoptado, aunque sí se han adoptados varios animales de esas protectoras gracias a la iniciativa, remarca Ferreiro. "Ojalá los puedan adoptar. Porque además tienen edades muy buenas", desea la creadora de Patasbox en referencia a estos tres perros y con el fin de disipar el temor que puedan tener los interesados por la edad, ya que es uno de los factores que más influye en la adopción.

Mucho más que compañía

Tener una mascota puede aportarnos grandes beneficios. Ferreiro señala la enorme compañía que puede aportar un perro a la gente mayor, siempre que disponga de buena salud para cuidar del animal: "Todo el mundo que conozco que tiene cierta edad, su vida ha ido a mejor después de tener un perro".

En este sentido, destaca que tener que cuidarles o pasearles puede ayudar a recuperar la actividad y la vida social que suele perderse con la edad, especialmente a las personas que han quedado viudas y salen menos o no tienen ya con quién compartir el día a día.

Por su parte, un estudio realizado por investigadores del Centro Médico de la Universidad de Michigan y de la Universidad de Florida con muestras de 1.369 personas mayores de 65 años ha revelado que puede convivir con un animal puede influir positivamente sobre la presión sanguínea, las relaciones sociales y el estrés, además de disminuir el deterioro cognitivo en personas mayores.

En concreto, el estudio concluyó que en las personas mayores que vivieron durante más años con animales de compañía, la habilidad cognitiva era 1.2 puntos más alta que en aquellos sin animales de compañía.

Asimismo, la Fundación Affinity destaca que también las personas jóvenes se ven beneficiadas por la compañía de estos animales, ya que puede ayudar a superar los problemas de bienestar emocional que enfrentan con frecuencia actualmente.

"Para estos jóvenes, el contacto con los animales no solo les aporta apoyo instantáneo, por el hecho de que es alguien que no les juzga y que siempre está disponible, si no que promueve la interacción con otras personas, lo que hace que su red social se enriquezca", explica Jaume Fatjó en Portal Veterinaria.