Si tu gato hace estos gestos, te está pidiendo disculpas

Si tu gato acaba de arañar el sofá y le regañas, claro que sabe que ha hecho algo que no te gusta. Lo que no significa que sea capaz de sentir culpa, pero sí que sabe que algo no va bien en la relación contigo en ese momento. Lo notan en el tono de tu voz y en tu actitud y sienten perfectamente tu rechazo.

Por lo tanto, les toca hacer algo para remediar el problema. ¿Qué pueden hacer? Lo primero que sabemos que se les da genial y que saben que a los humanos nos agrada es el ronroneo. Así que es probable que empiece por ahí. Luego seguramente te empiece a amasar.

Se suele llamar amasado al movimiento que hacen los felinos con sus patas delanteras en forma de masaje. Es una conducta que aprenden de cachorros ya que les permite empujar la tripa de su madre para que la leche salga mejor y para fortalecer el vínculo con ella. Muchos gatos mantienen esta costumbre de adultos como una forma de expresas cariño en algunas situaciones concretas. Por eso, si siente su enfado es probable que te comience a amasar con sus patas para acercarte a su terreno de nuevo.

Y ya como tercera opción, intentará jugar contigo de la forma que generalmente lo soláis hacer, por ejemplo, mediante juguetes o caricias. Jugar es una de las estrategias más comunes para fortalecer su vínculo contigo, por eso lo hará en esa ocasión con el objetivo de que cambies tu rechazo hacia él por lo que ha hecho.

Y es que, según destacan diversas web especializadas en estas cuestiones, como Petkeen y Madpaws, los gatos son, en efecto, incapaces de sentir culpa, pero sí pueden sentirse afectados por las respuestas negativas que tienen sus dueños después de que haga una travesura.