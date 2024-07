Si ves esta 'moneda' en el suelo ni se te ocurra cogerla: "Come de todo"

No es oro todo lo que reluce. O no es dinero todo lo que lo parece. Es el caso de la araña trampilla, de cuya peligrosidad ha advertido el influencer y agente de emergencias Miguel Assal.

La curiosidad de esta araña es que, además de saber excavar agujeros con trampilla, posee un cuerpo duro con la forma de lo que podría parecer "una moneda" o incluso "una galleta".

Lo malo, muerde. Lo bueno, no es mortal. Así que, en el caso de que alguien se equivocara, sufriría un mordisco que podría dar reacción pero nunca la muerte. "Es omnívora, come de todo, así que si creías que habías encontrado un tesoro, te vas a encontrar una picadura dolorosa, no oro", alerta Assal en su cuenta en TikTok.

Es el riesgo de querer hacerse rico, que en ocasiones pica.