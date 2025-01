Un veterinario pide incorporar este hábito inusual para hacer más feliz a tu gato

Una de las razones por las que algunas personas prefieren tener en su casa gatos en lugar de perros, a pesar de que ambos les gusten, es porque no tienen que estar pendientes de sacarles a pasear, ya que no siempre los horarios de los paseos de los perros son compatibles con los de sus dueños.

Sin embargo, resulta que sacar a pasear a los gatos es recomendable y saludable para ellos. "Sacar a pasear a los gatos tiene muchos beneficios", ha manifestado el veterinario etólogo Diego Díez, de la clínica Elviña Vets, en una entrevista publicacada en La Voz de Galicia.

Según este experto, "los gatos son unos animales muy inteligentes, muy activos y, si están toda la vida metidos en un piso, al final se aburren". Y explicó su experiencia: "A mí me vienen a la consulta muchos dueños de gatos con problemas de que orinan fuera del arenero, con agresividad... Son problemas de comportamiento derivados muchas veces de lo que se llama estrés felino. Como no tienen una estimulación ambiental adecuada, porque no pueden subirse a los árboles, no pueden cazar; así que entonces viven con un poco de ansiedad por aburrimiento".

Por otro lado, Diego Díez nos anima a entender "que el gato es un animal semidomesticado, no como los perros, que están totalmente domesticados. Los gatos necesitan su juego de caza, su marcaje territorial, etcétera, resalta. En cuanto a cómo empezar a acostumbrar a un gato a salir a la calle, este veterinario da algunas pautas.

"Lo ideal es acostumbrarlo desde pequeño, antes de que acabe la fase de socialización, que en los gatos dura hasta los cuatro meses. Entonces, habría que empezar a bajarlo antes de esa fecha", afirma. Y resalta que, "por seguridad, la gente suele sacarlos con arnés y correa larga. Y habría que bajarlo en las horas en las que haya menos movimiento porque los gatos son animales más asustadizos que los perros". Incluso si es un gato adulto, Diego Díez, aunque reconoce que ya es más complicado acostumbrarle a los paseos, "se puede conseguir y yo lo recomiendo", asevera.