Benidorm Fest 2023: Las 9 canciones que pelearán en la segunda semifinal

Europa Press via Getty Images

Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta y Megara, finalistas de la primera semifinal del Benidorm Fest

El Benidorm Fest llega este jueves a su segunda semifinal. Después de elegir este martes a los cuatro finalistas que pasan a la última fase del festival, este jueves se elegirán a los otros cuatro concursantes que optarán en la final a representar a España en el Festival de Eurovisión.

En esta segunda semifinal, que tendrá lugar este jueves 2 de febrero a partir de las 22:50h y se emitirá en La 1, se podrán escuchar nueve canciones de todo tipo de géneros. Desde la balada de José Otero al folclore manchego de Karmento, pasando por el hyperpop de Rakky Ripper o el flamenco de Blanca Paloma.

De todos ellos, cuatro se enfrentarán a los cuatro clasificados en la primera semifinal. Solo uno de los finalistas viajará a Liverpool para representar a España en Eurovisión en 2023. Estas son las nueve canciones que sonarán este jueves:

Alfred García - Desde que tú estás

El extriunfito que ya representó a España en Eurovisión 2018 junto a Amaia y el tema Tu canción prueba suerte de nuevo con Desde que tú estás. Este tema es, en palabras del propio Alfred a RTVE, "una canción que escribí a una persona con la que viví un momento de mi vida en el que volví a redescubrir aquellas cosas que hacía tiempo que no disfrutaba". Además, el mensaje que manda el catalán es que cada uno abrace su propio "cielo e infierno".

Blanca Paloma - Eaea

Otra cara conocida de las preselecciones de Eurovisión, concretamente del Benidorm Fest 2022, Blanca Paloma vuelve a intentarlo por segundo año consecutivo, en esta ocasión con la canción Eaea. En 2022 su Secreto de agua la alzó como finalista, con Eaea la de Elche busca tirar de nostalgia y tirar de una nana que ha pasado de generación en generación. "En homenaje a mis raíces, ensalza el legado de amor y saber transferido de generación en generación a través de la nana. Recordar de dónde vengo para saber a dónde voy", contó a RTVE.

E'Femme - Uff!

Sandy, Melania, BUBU y Lottie son E'Femme, un grupo que nació en Madrid hace tres años. Con Uff! buscan poner a bailar al Benidorm Fest y a Europa si llegan a optar a representar a España en Eurovisión el próximo mes de mayo. Además, para este tema han contado con la ayuda de una exrepresentante del festival, Barei. "Nos ha dicho que vamos a tener mucha libertad para poder hacer las cosas como queramos y que aprovechemos al gran equipo que hay detrás del Benidorm Fest", cuentan en su entrevista con El HuffPost.

Famous - La Lola

El que fuera ganador de la edición de OT 2018 intentó representar a España para Eurovisión 2019 con el tema No puedo más, aunque finalmente el ganador fue Miki Nuñez y La Venda. Con La Lola busca, según contó el cantante a RTVE, sacar "esa parte femenina que todos tenemos". "La Lola puede ser cualquiera, la Lola eres tú", añadió el de Bormujos.

José Otero - Inviernos en Marte

La balada de José Otero es una de las candidatas a dar la sorpresa en esta semifinal del Benidorm Fest y colarse en la final del certamen, incluso hay quien lo incluye en su quiniela para representar a España en Eurovisión. Para él, el llevar una balada no es inconveniente. "Eso es un fallo y un miedo muy nuestro. La balada bien hecha puede llegar muy lejos, aunque no siempre haya dado buenos resultados para España en Eurovisión", contó en su entrevista con El HuffPost.

Karmento - Quiero y duelo

Desde Castilla - La Mancha y la raíz de su música folclórica llega Karmento, una propuesta que pretende sorprender en el Benidorm Fest con su Quiero y duelo. Según detalló en su entrevista con El HuffPost, "habla de ese vaivén permanente y el duelo de cada obstáculo y dificultad". "Mi propio refugio, dentro de esta marea de dificultades y de dudas.Y eso se ha materializado en esta canción", añadió.

Rakky Ripper - Tracción

Con Tracción, Rakky Ripper pondrá el toque más Gen Z y con más autotune de la semifinal, aunque no están permitidos los efectos de modificación vocal esta joven granadina no teme a que su actuación se vea mermada por ello. También espera que el hyperpop, tan popular entre los más jóvenes pueda llegar a otras generaciones con su tema. "Es una propuesta que puede calar en gente que no escucha este tipo de música", contó a El HuffPost.

Siderland - Que escalti tot

La única propuesta en lengua cooficial de esta edición del Benidorm Fest llega de la mano de Siderland, quienes traen Que escalti tot, un tema bailable electrónico y con un toque indie que busca conquistar Europa. Para ellos, que un tema en catalán represente a España en Eurovisión no debería ser novedad. "La gente piensa que después de muchos años es muy guay que haya una propuesta en catalán. Fue siempre nuestra ilusión y esperamos que a la gente le guste", contaron a El HuffPost.

Vicco - Nochentera

El tema de Vicco para el Benidorm Fest es uno de los más virales de esta edición, ha acumulado más de 1.400.000 reproducciones en Spotify y se ha colado incluso entre los TikToks de famosos como Iker Casillas. Vicco fue telonera de Alejandro Sanz en su gira Sirope y con Nochentera y su estribillo pegadizo cree que es una "opción perfecta" para el festival de Eurovisión.