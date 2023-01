Rakky Ripper: "Hoy en día, todas las canciones llevan autotune. Aunque se disimule"

Es difícil definir qué es el hyperpop. De forma generalizada, este subgénero de la música pop experimental se caracteriza por el uso de elementos electrónicos usados para generar cambios extremos al sonido original. Riffs rápidos con voces agudas cargadas de auto-tune.

En España, pocos artistas se han atrevido a desarrollar su carrera musical en este género. Una de las abanderadas, aunque a ella no le guste considerarse como tal, es Rakky Ripper. La granadina creció haciendo música, inspirada por el pop, rock y la electrónica de finales de los 2000. Apoyada por artistas nacionales e internacionales de la escena como Charli XCX o Dorian Electra, Rakky fue nombrada uno de los VOGUE hot talents 2021 como una promesa incipiente de la música.

Tracción es la obra culmen de su registro, un tema que mezcla hardcore, drum&bass y techno. Ajena a cualquier sonido comercial, Rakky ofrece una bocanada de aire fresco en una industria acostumbrada a más de lo mismo. Actuar en los márgenes no siempre es fácil ni tampoco garantiza el éxito, pero la joven se atreve incluso a presentar su música en un escenario como el Benidorm Fest. "Es una propuesta que puede calar en gente que no escucha este tipo de música", asegura en una entrevista a El HuffPost.

Lo hará con la voz "desnuda", puesto que las normas de RTVE le impiden usar el autotune. Sin embargo, ella cree que esta circunstancia no le resta opciones. "Puede ser una sorpresa para los que tampoco esperan mucho de mí a nivel vocal", opina Lo importante para ella es que su música rompa fronteras y comience a hacerse popular. Un sonido nuevo para nuestros oídos.

- Tu actuación es una de las más esperadas de este Benidorm Fest. ¿Tienes ya todos los detalles sobre la puesta en escena cerrados?

- Sí, estoy muy feliz de haber conseguido plasmar todo lo que quería en mi actuación, tanto en lo que respecta a la puesta en escena como en el baile. Y tengo muchas ganas de que lo vea el mundo entero.

- Habitualmente, cantas con efectos distorsionadores de voz y autotune. ¿Cómo se ha resuelto este tema con RTVE?

- No hay nada que resolver. No va a haber modificación vocal porque no está permitido en el Benidorm Fest.

- Yo creo que esto puede quitarte opciones de victoria...

- Yo no pienso que me reste posibilidades. Es verdad que la canción no suena igual, pero queda bastante guay y puede ser una sorpresa para los que tampoco esperan mucho de mí a nivel vocal. Suena de otra manera, pero no creo que afecte a mis opciones.

- El año pasado, Luna Ki se borró del festival a tres días de arrancar el Benidorm Fest porque no le permitieron el autotune. Pero, fíjate, en la preselección de Noruega este año sí se favorece su uso...

- Los cambios tardan en llegar, pero es cuestión de tiempo que el Benidorm Fest y Eurovisión se adapten a los nuevos estilos de música. Como tú has dicho, ya lo hacen en algunas preselecciones. Es algo que acabará pasando, no sé si el año que viene o dentro de cinco. Casi todas las canciones llevan autotone hoy en día, aunque a veces se disimule.

- Marta Sango sí participó el año pasado y tú has colaborado con ella en varias ocasiones. ¿Qué consejos te ha dado?

- Me ha dicho que esté con los cinco sentidos aprovechando al máximo el momento y que me lo pase bien. Marta siempre me ha transmitido mensajes positivos, aunque también me ha hablado del estrés que supone participar en el Benidorm Fest. Me dijo: 'Se te viene una encima, guapa' (ríe).

¿Podríamos considerarte a ti como una de las abanderadas del hyperpop?

- No me gusta decir que soy abanderada de nada. Es verdad que soy una de las primeras personas en tocar estos palos en España y es un sonido relativamente nuevo. Hay pocos artistas que se ubiquen en este estilo y eso la gente lo valora, supongo.

- Por eso tú juegas con la carta de la sorpresa en este Benidorm Fest...

- Claro, es una propuesta que puede calar en gente que no escucha este tipo de música. No es lo más comercial del mundo, pero…

- ¿Y los fans que ya están contigo de antes se sienten satisfechos por el paso que has dado?

- Sí, yo creo que todo el mundo que me sigue lo ha visto bastante bien. La mayoría se ha alegrado de que por fin esta chica, después de tanto tiempo currando, tenga un gran reconocimiento.

- ¿Tu familia también?

- Por supuesto. Mi madre está encantada. Es el sueño de toda madre de artista: que su hijo salga por la tele (ríe)

- ¿Hay buen rollo entre los cantantes que participáis en el Benidorm Fest? Lo digo por unas declaraciones de Aritz Arén hablando mal de algunos de sus rivales...

- Bueno, la gente ya sabe qué tipo de contenido hace Malbert. Intenta pillar a la gente. Yo no creo que nadie de esta edición esté intentando tener una competencia insana. Hay bastante respeto y las cosas que hayan podido pasar están más que habladas y aclaradas entre los implicados. No pienso que sea para tanto, pero es normal que las redes hablen sobre ello.