Carmen Lomana se pronuncia en una dirección sobe 'Zorra' que era difícil ver venir

La elección de 'Zorra' como canción que representará a España en Eurovisión 2024 ha generado un amplio debate social que va más allá de lo estrictamente musical. El carácter reivindicativo y feminista del tema interpretado por el dúo Nebulossa ha provocado opiniones muy contrarias entre diferentes sectores de la sociedad, poniendo en pie de guerra a medios conservadores como COPE por la "falta de gusto y la zafiedad de la propuesta" o a algunos colectivos feministas, que la tachan de "misógina" y "machista".

María Bas y Mark Dasousa ganaron este sábado la final del Benidorm Fest 2024 y representarán a España en el famoso certamen europeo con un tema que dice en su letra: "Si salgo sola soy la zorra / Si me divierto la más zorra / Si alargo y se me hace de día / Soy más zorra todavía / Cuando consigo lo que quiero (zorra, zorra) / Jamás es porque lo merezco (zorra, zorra) / Y aunque me esté comiendo el mundo / No se valora ni un segundo".

El Movimiento Feminista de Madrid ha presentado una queja sobre la elección del tema por parte de RTVE y ha solicitado su retirada al considerar que la canción insulta de forma machista a las mujeres. "Es un despropósito la pretensión de liquidar el agravio de repetir insistentemente la palabra zorra como empoderamiento de la mujer", exponía este lunes en la red social X, donde denuncia que es una ofensa a la razón y al movimiento por los derechos de las mujeres el calificar de "feminista" la letra de esta canción.

La que fuera portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso, Laura Berja, se ha unido también a esta crítica: "Que te llamen zorra no te da poder. El poder te lo da que no te lo llamen. Erradicar del imaginario colectivo un concepto tan misógino es tarea de todos y todas".

Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostró su satisfacción por la elección de esta canción porque "habla de cosas que compartimos la mayoría de mujeres y hombres". Incluso, llegó a decir que a la "fachosfera" le hubiera gustado más enviar a Eurovisión el 'Cara al sol'.

Y entre críticas y opiniones de todo tipo, la colaboradora en programas de televisión y radio Carmen Lomana ha querido lanzar un alegato a favor de Nebulossa y su propuesta para Eurovisión.

En el programa "Las mañanas Kiss" de KissFM, la licenciada en Filosofía y Letras ha asegurado este martes que la canción es "muy buena" porque tiene "un ritmo estupendo y hace bailar a todos". Además, no entiende la polémica generada en torno a la canción. "Es una palabra que se emplea muchísimo. Por cualquier cosa te dicen 'esa es una zorra'. ¿A la gente le pica o le duele la realidad? Me extraña que la gente se haya escandalizado por algo que es habitual en los hombres y también entre algunas mujeres", ha señalado Lomana ante la sorpresa de algunos de sus compañeros por su opinión tan positiva sobre el tema eurovisivo.