Pedro Sánchez, claro y directo acerca de lo que piensa sobre "Zorra" para Eurovisión

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha dudado este lunes en dar su opinión sobre Zorra, la canción con la que el dúo Nebulossa representará a España en Eurovisión 2024. En una entrevista en el programa "Al Rojo Vivo", de la Sexta, el líder socialista ha señalado que el "feminismo es justo y divertido" y que este tipo de "provocaciones tienen que venir por parte de la cultura".

El tema, todo un hit que ayer se convirtió en la octava más escuchada en España en la plataforma Spotify, es un canto feminista a favor del empoderamiento de la mujer. Una apuesta transgresora que también ha encontrado muchas críticas, especialmente entre los sectores más conservadores de la sociedad. "A la fachósfera le hubiera gustado ver el 'Cara al sol' en Eurovisión", ha dicho entre bromas Sánchez. Además, el presidente del Gobierno ha añadido que la canción de Nebulossa "habla de cosas que compartimos la mayoría de mujeres y hombres".

María Bas y Mark Dasousa ganaron este sábado la final del Benidorm Fest 2024 y representarán a España en Eurovisión con la canción 'Zorra', cuya letra dice: "Si salgo sola soy la zorra / Si me divierto la más zorra / Si alargo y se me hace de día / Soy más zorra todavía / Cuando consigo lo que quiero (zorra, zorra) / Jamás es porque lo merezco (zorra, zorra) / Y aunque me esté comiendo el mundo / No se valora ni un segundo".

La propuesta de los alicantinos fue la más votada por el jurado en la final, ex aequo con St. Pedro, y la más apoyada por el público. Su candidatura, sin duda, no pasa inadvertida: en sólo 24 horas, la actuación de Nebulossa ha superado el millón y medio de visualizaciones en Youtube, convirtiéndose en uno de los vídeos más vistos a nivel global en la plataforma y superando ya la actuación ganadora del año pasado de Blanca Paloma y su Eaea.