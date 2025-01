Conclusión contundente de un estudio internacional: el mejor desayuno para personas de 50 años tiene ADN español

La importancia del desayuno. Es uno de los aspectos que han querido demostrar con el estudio realizado por expertos del Instituto de Investigaciones Hospital del Mar (IMIM), entre otros organismos españoles, y que han publicado en el último número de The Journal of nutrition, health and aging y ha recogido el repositorio Science Direct.

Entre los objetivos de la investigación figuraba detectar si la ingesta energética y calidad de los desayunos tenían algo que ver con las trayectorias temporales de los rasgos cardiometabólicos en personas con riesgo alto a nivel cardiovascular.

En este sentido, los expertos han podido confirmar que, efectivamente, están vinculados. "Los hábitos de desayuno saludables se relacionan con un envejecimiento saludable al mejorar los factores de riesgo cardíaco", recoge el texto que ha publicado la revista especializada en nutrición.

Esa no es la única conclusión que han extraído. Han detectado, además, que ingerir en el desayuno entre el 20 y el 30% de la energía diaria está también vinculado con una menor acumulación de grasa corporal entre los adultos más mayores. Asimismo, han analizado la importancia de que el desayuno sea más o menos saludable.

Tal y como se puede leer en las principales conclusiones del estudio, "un desayuno de alta calidad está relacionado con una mejor adiposidad, HDL-C y función renal".

La investigación, que se ha llevado a cabo con una submuestra de pacientes reclutados para el estudio Prevención con Dieta Mediterránea-Plus, ha consistido en hacer un seguimiento de 36 meses a los participantes.