Activan la alarma para todas aquellas personas que ponen su árbol de Navidad en este rincón de casa

El lugar en el pensabas colocar tu árbol de Navidad este año quizás cambie después de conocer algunas advertencias y consejos del experto en jardinería y fundador de Gardeners Dream, Craig Wilson. Se refiere, en especial, a una de las opciones más recurrentes, colocarlo junto a la ventana. Así no está en medio de la habitación, el rincón puedes decorarlo de manera especial y, además, es verá desde el exterior. Sin embargo, con esta decisión no estás pensando en la salud del árbol, como advierte este experto. Claro está que te afecta esta cuestión y eres de las personas que optan por poner un árbol natural.

Según Wilson, “un ventanal suele ser considerado el mejor lugar para colocar un árbol de Navidad, lo que para un árbol artificial es perfecto, pero para un árbol natural, puede ser muy perjudicial". Y explica las razones: "Si tienes una casa orientada al sur, colocar el árbol en un ventanal delantero lo deja expuesto a la luz solar directa de las frescas y soleadas mañanas de invierno, lo que puede provocar que los árboles naturales se sequen más rápido".

Para garantizar que tu abeto se mantenga fresco durante el período festivo, este gurú de la jardinería ofrece algunos consejos importantes, según recoge Surrey Live. A la hora de elegir el árbol de Navidad perfecto, Craig destaca la importancia de la longevidad. “Puede resultar tentador elegir el más frondoso que se vea, pero no se apresure y revise bien el árbol antes”, recomienda.

“Una vez que hayas encontrado un árbol que le guste, debes comprobar el color. Si parece de un verde fresco y saludable, es una buena señal; si el color parece opaco y casi mate, es posible que deba reconsiderarlo", advierte este experto. También recomienda hacer una prueba suave con las ramas: "Prueba a doblar las agujas para ver si son flexible. Si no lo son y se rompen entonces has encontrado un árbol que ya se está secando y en camino de morir, no lo escojas".

El siguiente paso es prepararlo para colocarlo en la casa. Y Craig dice que es fundamental “cortar una pequeña sección de la base, no más de un par de centímetros, ya que esto ayuda al árbol a beber agua de manera efectiva para mantenerse frondoso y vivo”. "Solo necesitarás quitar entre 1,5 y 2 centímetros de la base", concreta.

Además, para que se mantenga en buen estado, hay que colocarlo en un soporte que permita regarlo a diario. “Deberá asegurarse de tener un soporte o una base para árbol que también pueda contener agua o que le permita deslizar un plato debajo. Su árbol de Navidad necesitará una recarga de agua fresca todos los días para mantenerse hidratado y saludable durante todo el período festivo. Sin esto, se secará y perderá agujas rápidamente”, aconseja Craig.

Otro consejo es evitar colocar el árbol cerca de fuentes de calor, debe ponerse al menos a un metro de distancia de ellas. Y, por último, recomienda este especialista que evitemos colocarlo en zonas de mucho tránsito de tu casa. Craig añadió: “Esto es especialmente importante en el caso de que te olvides de regarlo de vez en cuando, ya que sufrirá menos si no está expuesto al tráfico de personas cerca de él.

La razón es que “si el árbol comienza a secarse por falta de riego, las ramas y agujas del abeto comenzarán a caerse fácilmente y cualquier pequeña perturbación puede provocar una lluvia de agujas”. “Es importante colocar el árbol en un lugar donde no reciba golpes ni roces frecuentes”, concluye.