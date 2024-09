Adiós a trabajar para siempre: un experto revela el dinero necesario para tener libertad financiera

¿Cuánto dinero se necesita para vivir sin trabajar? Calculando qué cantidad de dinero que te haría falta para que las rentes que te dé ese dinero te permitan vivir. Claro que depende del nivel que vida que quieres tener. Si a cambio de no tener que trabajar estás dispuesto a renunciar a tu nivel de vida actual y bajarlo un poco, será más fácil. Pero si quieres mantener el que llevas trabajando o incluso aspiras a subirlo, entonces dependerá de otros factores.

Lo cuenta muy bien el tiktoker, experto en salud financiera Rubén López de Miguel (@rubenlopezdemiguel) en canal. Si necesitas vivir con 2.000 euros al mes, por ejemplo, lo que necesitarías es tener medio millón de euros. Y este tiktoker explica el porqué: “En una zona interesante para la inversión puedo comprar cuatro viviendas y alquilarlas por 600 euros al mes y, una vez que limpie apuestos, me quedarán aproximadamente unos 24.000 o 25.000 euros al años”.

Otra opción es invertirlo en un producto de renta fija que me aporte un 4,5% y obtendré a lo largo del año esos mismo 24.000 euros en intereses, propone este experto. O, si no quieres estar haciendo operaciones de comprar y vender productos, puedes invertirlo en empresas que me den una media de dividendos entorno 4,5% y de nuevo obtendré 24.000 euros para vivir, asegura el tiktoker

¿Cómo puedes conseguir medio millón de años? Rubén López de Miguel también lo cuenta. Si piensas la cantidad de dinero en cosas innecesarias o caprichos en los últimos años quizás puedas organizarte para empezar a hacerlo, sobre todo si eres joven o ya tienes algo ahorrado.

“Solamente tienes que ahorrar 350 euros al mes durante 35 años e invertirlos en un instrumento de interés compuesto que te dé una media de un 6, 5% o 7% de interés, que los hay”. Y hay gente que tiene ese nivel en la cuenta, aunque no lo cuente, y vive mucho peor de lo que podría, asegura este experto. La base de todo esto es tener una buena planificación financiera. Así que él se ofrece a ayudarte para conseguirlo.

