Amazon y Just Eat dan el gran golpe en España con un nuevo servicio gratuito

Los clientes de Amazon Prime en España disfrutarán a partir de ahora de entregas gratuitas con Just Eat

Una semana después de que el balón empezase a rodar por los campos de Alemania en los que se disputa Eurocopa 2024, Amazon y Just Eat acaban de firmar una alianza para que los clientes Prime del gigante del comercio electrónico tengan acceso anticipado al programa de fidelización que pondrá en marcha, muy pronto, una de las plataformas de envío de comida a domicilio más utilizadas en España y que, entre otros beneficios, les permitirá disfrutar de entregas rápidas y gratuitas, aunque con condiciones.

En concreto, los abonados de Amazon Prime en España podrán aprovechar las mismas ventajas de las que se benefician los clientes de Just Eat, pero sin pagar los gastos de envío que supone el transporte del restaurante a casa. Eso sí, la promoción únicamente se activará si el pedido supera los 15 euros.

"Los clientes Amazon Prime podrán pedir lo que quieran, cuando quieran, a decenas de miles de restaurantes en Just Eat con entregas gratuitas ilimitadas", han explicado ambas compañías, que auguran que los restaurantes de la aplicación para pedir comida a domicilio llegarán a más consumidores locales, gracias a los suscriptores de Amazon.

Cómo activar la oferta de Amazon Prime y Just Eat

Para aprovecharse de la promoción, los suscriptores de Prime solo tienen que acudir a la página web de la promoción y seguir los pasos indicados para vincular las cuentas de las dos plataformas y acceder a la oferta sin ningún coste extra:

Asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta de Amazon Prime. En la página de la oferta, haz clic en el botón "Activar oferta". Si ya tienes una cuenta de Just Eat, inicia sesión. Si no, crea una nueva. Concede a Amazon permiso para acceder a tu información de Just Eat. ¡Listo! La oferta se activará automáticamente.

Desde ese momento, los clientes de Amazon Prime disfrutará del envío gratis en pedidos superiores a 15€ en los establecimientos del catálogo de Just Eat, siempre y cuando se hayan vinculado las cuentas del gigante del comercio electrónico y la aplicación de envío de comida a domicilio.

El director general de Just Eat en España, Íñigo Barea, señala que están "muy contentos" de asociarse con Amazon para que los clientes Prime puedan disfrutar a partir de ahora "de sus platos favoritos con entregas gratuitas ilimitadas en decenas de miles de restaurantes en toda España". "La asociación apoyará aún más el crecimiento de nuestros establecimientos colaboradores", ha detallado.

A través de esta colaboración, los clientes Amazon Prime tendrán acceso anticipado a la opción de entrega gratuita 'Plus', un nuevo programa de fidelización que Just Eat lanzará próximamente y con el que ofrecerán a los clientes de la plataforma una gran variedad de ofertas y descuentos exclusivos en restaurantes y comercios asociados.

En este contexto, al vincular sus cuentas Just Eat y Prime, los clientes podrán disfrutar de entregas gratuitas ilimitadas de Plus al realizar pedidos en sus establecimientos favoritos. "Ofrecer a los clientes Prime una nueva oferta con la que no tienen que pagar por la entrega a domicilio de pedidos a restaurantes es otra forma de ayudar a nuestros clientes a ahorrar dinero cada día", ha asegurado el vicepresidente de Amazon Prime, Jamil Ghani.