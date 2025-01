El error que muchos cometen al guardar los huevos: puede tener consecuencias peligrosas

Los huevos son uno de los alimentos más consumidos a diario, pero hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta para conservarlos correctamente y evitar sustos a la hora de consumirlos.

Una de las dudas más frecuentes sobre los huevos es si hay que lavarlos o no después de comprarlos y antes de guardarlos en la nevera. Según Paula Teixeira, profesora e investigadora en el área de seguridad alimentaria de la Escola Superior de Biotecnología da Universidade Católica no Porto (UCP), esto no es nada recomendable.

La profesora explica que los huevos "tienen una cáscara porosa" que está cubierta por una "cutícula" que ejerce de protección natural y que si se lavan se estaría comprometiendo esta "capa protectora" hasta terminar de debilitarla.

De esta forma, se estaría "favoreciendo el paso" de contaminantes y microorganismos desde el exterior hasta dentro del huevo.

"No es necesario ni recomendado que los consumidores laven los huevos", confirman también desde la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). “Esto aumenta el riesgo de contaminación porque el agua de lavado puede ser 'aspirada' hacia el huevo a través de los poros de la cáscara”, indican.