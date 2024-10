Este es el secreto para decir que la comida de un restaurante no te gustó sin mediar palabra

Puede ocurrir. Ir a un restaurante por primera vez, sin conocer la carta, escoger un plato, probarlo por primera vez y que no termine de convencernos el sabor del mismo. Algunos pueden creer que no hay forma de comunicárselo al establecimiento. Al menos, no sin parecer grosero. Sin embargo, sí la hay.

En el mundo de la gastronomía, hay un tipo de lenguaje elaborado a partir de la forma de disponer los cubiertos en el que camareros y comensales se pueden comunicar. Este sirve para que, aunque haya comida en los platos, el servicio sepa que ya puede proceder a recoger la mesa o, al contrario, que espere un poco.

Asimismo, la forma de disponer cuchillo, cuchara y tenedor no sólo habla de si el comensal ya se ha dado por satisfecho con la cantidad de comida. También es una forma de saber si la comida le ha sabido bien al paladar.

En este último caso, la forma de disponer los cubiertos es la siguiente. El filo del cuchillo debería quedar introducido entre dos de las de las púas de la cabeza del tenedor. Una vez así, se deben colocar en la esquina inferior izquierda del plato.

Si, por el contrario, se prefiere dejar claro lo mucho que se ha disfrutado la obra del chef es tan sencillo como disponer los cubiertos en la misma zona del plato que cuando no te ha gustado. Pero, en vez de cruzarlos entre ellos, se deben dejar mirando hacia arriba.

Este tipo de lenguaje no se conoce en todos los establecimientos y suele ser más común en los locales de alta cocina.