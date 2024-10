Irlanda entra en cólera: "Al final tendrás que ir a España para visitar un auténtico pub irlandés"

Cuesta encontrar en España una ciudad donde no se haya levantado un pub irlandés a la usanza clásica. Cerveza negra y de varios tipos, sidra, decoración en madera, rugby y otros deportes en la televisión y música tradicional inmersa entre clásicos de todo tipo.

Una escena que mucho han vivido en diferentes lugares... sin necesidad de haber pisado Irlanda. Sin embargo, en el país del norte de Europa hay protestas por lo que viene pasando en sus conocidas tabernas.

Cerca de 1.000 trabajadores y propietarios de la restauración en Irlanda han marchado en un día de protestas de Dublín por las condiciones impuestas a un sector clave en la economía y el día a día de la ciudad y todo el país.

La principal queja de los restauradores viene por la medida del Gobierno, tomada hace un año, de devolver el IVA al 13'5% (estaba al 9% en estos últimos tiempos), junto a lo que consideran 'falta de apoyos' económicos, salvo una subvención de 4.000 euros para ayudar con los costes energéticos, como recoge el Irish Times.

Darina Allen, la propietaria de un local manifestaba durante la protesta que "estas empresas son el alma de las zonas rurales. ¿Por qué no bajan el IVA al 9%? No lo entiendo. Hay mucho dinero en el erario para ayudar a la gente”.

Una queja compartida por muchos otros, 'armados' con silbatos y pancartas en una manifestación organizada por la Asociación de Restaurantes de Irlanda y por la Federación de Viticultores de Irlanda (VFI).

En este año, señalan los convocantes, más de 600 restaurantes y locales de restauración han cerrado en toda Irlanda a raíz de la subida de 4'5 puntos de IVA desde el mes de septiembre del pasado año.

A esa cifra podría sumarse el Sheridan's Bar and Restaurant, regido por Cathal Sheridan, que apuntó al medio nacional que él representaba la séptima generación familiar al frente del negocio, pero que no habrá una octava si las cosas no "cambian inmediatamente".

Al respecto, no dudó en sentenciar que, de no haber variación, "tendremos que ir a la Costa del Sol para ver un pub irlandés".