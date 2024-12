Los hosteleros se hartan de las reservas fantasma y avisan: "Si siguen así vamos a tener que pedir tarjeta"

Son históricamente uno de los mayores enemigos de todo restaurador, pero especialmente desde hace unos años. Las reservas fantasma se han disparado en los últimos tiempos, alterando los planes de cantidad de bares, pubs, restaurantes y otros locales.

Ocurre, aún más, en plenas fechas navideñas, cuando las reservas dominan la práctica totalidad de establecimientos para comer o tomar algo. Sin embargo, no siempre los que han reservado una mesa, incluso desde hace semanas, se presentan en el momento exacto, dejando colgado a los hosteleros.

El problema no es que no puedan acudir, sino que este tipo de clientes no llaman para avisar, por lo que no dan alternativa al propietario para poner a disposición de otros clientes esa mesa o espacio reservado.

Por ello, muchos locales han empezado a tomar medidas. La Voz de Asturias, asegura que el sector hostelero asturiano ya se está planteando, en masa, exigir una fianza o algún tipo de 'garantía' económica al realizar las reservas.

"Si siguen así vamos a tener que pedir tarjeta", apunta al citado medio Juan, responsable de propietario de Casa Tataguyo, un restaurante en Avilés con más de un siglo de legado.

Su enfado no es algo puntual, ya que asegura que el ghosting de clientes que reservan y luego no se presentan sin siquiera avisar "es muy habitual".

"En las últimas semanas hubo clientes que reservaron y no se presentaron. Llamamos por teléfono para confirmar si van a venir o no y lo que pasa es que no contestan. Nos salta el buzón", prosigue

Otros, puntualiza La Voz de Asturias alegan que se les olvidó anular o incluso que sí llamaron para avisar pero que no obtuvieron respuesta por parte del restaurante.