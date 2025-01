Piden decir estas 5 palabras al descolgar una llamada comercial: te cuelgan al momento

Las llamadas comerciales, es decir aquellas que recibimos y son para vender u ofrecer algún producto o servicio, siguen produciéndose y molestando a los usuarios. A pesar que desde el 30 de junio de 2023, según establece la Ley General de Telecomunicaciones, las empresas no pueden llamar sin el consentimiento del destinatario, es una práctica comercial que ha disminuido, pero que aún continúa.

Estas llamadas pueden resultar muy molestas, sobre todo porque son para ofrecer cosas que no interesan, o porque ocurren en horas inoportunas. Estas suelen provenir de números desconocidos y se suele sentir el temor de que se trate de una estafa.

Hoy en día, según resalta el medio Ouest-France, los teléfonos móviles pueden detectar y mostrar una alerta de "sospecha de spam" durante el tono de llamada. Dependiendo de algunos teléfonos inteligentes, es posible bloquear estas llamadas a través de la configuración.

Pero en caso de no tener el número bloqueado, el medio francés ofrece algunos consejos a seguir para minimizar torrente de llamadas. El primero de ellos es no colgar, "porque el vendedor directo notará que no ha podido localizarte y te llamará más tarde". Así, al responder, resaltan no especificar tu identidad, de modo que no sepan si están hablando con la persona deseada, lo que puede impedirles agregar el número a una base de datos para devolverle la llamada.

A continuación, apuntan que no hay que responder a las preguntas, ya que podrían pensar que se está interesado. Y "no des excusas, el encuestador encontrará una respuesta. Tampoco saques la tarjeta de 'no hay tiempo' porque una vez más te volverá a llamar".

Por ello, recomiendan cinco palabras que pueden hacer que cuelguen de inmediato. Las asociaciónes de consumidores sugieren optar por frases simples y directas, y una de las opciones más básicas es decir: "No, gracias, no me interesa". Esto, aseguran, deja claro que no se desea continuar con la conversación