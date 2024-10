Revelan el lado oscuro de las degustaciones gratuitas de los supermercados y piden mucha precaución

Seguro que alguna vez has pasado al lado de alguna prueba 'gratis' de productos en el supermercado y has estado tentado de picar. O lo has hecho, directamente. Hay, incluso, quien es especialista en el arte de dejarse ver en esos puestos que las diferentes empresas montan dentro de los pasillos del súper.

Pero, evidentemente, esas pruebas no están ahí para darte un aperitivo por gusto. Hay una estrategia comercial más que obvia, promocionar un producto para generarte un interés en comprarlo.

Científicamente, tiene su explicación, como recoge The Atlantic. Lo llama 'mecanismo de reciprocidad', que se activa en el cerebro del consumidor 'tentado' por el pincho, la muestra o el trozo que ponen a su disposición.

Se trata de un mecanismo psicológico subconsciente e imperceptible, y por eso mismo, tremendamente eficaz. En muchos casos genera una situación tal en el cliente que se desarrolla una especie de necesidad de devolver el 'obsequio'. ¿Cómo? Comprando ese producto que te acaban de adelantar gratuitamente y, casi siempre, con extrema amabilidad.

Añade la publicación que esto afecta a la gran mayoría de los clientes 'tentados'... en muchos casos aunque estos aseguren no 'picar' en la promoción. Los datos citados por The Atlantic disparan hasta un 600% el impulso en ventas de productos que han sido puestos en promoción con muestras gratuitas. En un caso concreto, el de las pizzas congeladas.

Dicho mecanismo, además, cuenta con otro elemento, el de la presión social de ver a otros clientes haciendo lo propio. Si ellos compran, cómo no hacerlo tú mismo, especialmente si hay un trabajador al otro lado de la mesa. Psicológicamente, los estudios demuestran lo que 'cuesta' dejar a ese empleado sin comprar su producto.

Por ello, los expertos señalan los 'peligros' ocultos que hay tras las muestras gratuitas. Y si eres susceptible de picar con productos que inicialmente no ibas buscando, aconsejan evitar esos espacios.