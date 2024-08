Soy nutricionista y te revelo la trampa de Cola-Cola y otras marcas para volverte adicto a sus productos

Es muy difícil, por no decir imposible, abrir una bolsa de patatas fritas y comer una única papa. Sabemos que no es el producto más beneficioso para nuestra salud, pero ello no impide que sigamos adquiriéndolas en los supermercados y consumiéndolas.

Sobre estos ha hablado el doctor Barry Smith, científico de alimentos, en unas declaraciones que ha recogido el periódico británico Daily Mail sobre los alimentos ultraprocesados. El experto ha apuntado "no se puede convencer a la gente de que deje de consumir" este tipo de alimentos "diciéndoles que son malos para su salud". Opina que "lo primero es el sabor".

En este sentido, según recoge el tabloide inglés, el doctor ha indicado que los productos ultraprocesados son sometidos a una alteración para hacerlos más sabrosos. Así pasa con las bebidas como la Coca-Cola.

Al añadirles el gas, esa efervescencia y baja temperatura, apunta el Daily Mail, hace que se camufle su verdadero sabor. Ambos factores, asegura el medio, hace que las papilas gustativas resulten ser menos sensibles al dulzor real de la bebida.

Y, dada la relevancia del sabor a la hora de consumir este tipo de alimentos, el doctor Smith considera que es en ese punto en el que hay que incidir. Considera que se pueden elaborar otros productos más saludables y hacerlos "realmente sabrosos".

De esta manera, considera el doctor, se podría hacer que las personas tomaran conciencia de que "pueden hacer algo razonablemente barato y bueno que realmente van a disfrutar comiéndolo".