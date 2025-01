Un experto en aceite de oliva rompe todas las ilusiones y pide que no esperen más bajadas de precio

La cuesta de enero se hace aún más cuesta para el bolsillo cuando después de los gastos y los excesos de Navidad toca ajustar las cuentas y apretarse el cinturón para sobrevivir a la tradicional subida de precios que llega tras la Nochevieja. Algo que también se nota en la cesta de la compra y, por el efecto de alcance, en lo que se paga en España por el que muchos conocen como 'oro líquido'. Porque el precio que se paga por llevarse un litro de aceite de oliva virgen extra (AOVE) a casa, según el diario Las Provincias, ha vuelto a subir las primeras semanas de 2025, frustrando así la esperanza de muchos consumidores que ansían una estabilización más favorable.

La subida del IVA en productos como el aceite, que ha pasado del 2% al 4%, se suma a un año complicado para el sector olivarero en España, que ha visto como el precio en origen se ha visto incrementado empujados por los efecto que ha tenido ya el cambio climático -principalmente por culpa de la sequía- y también por la escasa cosecha y el volumen de producción registrado en 2024. Una subida que se ha trasladado a los supermercados y que ya repercuten en los bolsillos de los consumidores españoles, que observan como el precio del AOVE está lejos de las expectativas iniciales.

Expectativas que se ha encargado de enfriar aún más el socio fundador de una almazara de Granada, Antonio Velasco, quien en una entrevista reciente publicada por IDEAL no ha dejado lugar a dudas: no se deben esperar grandes bajadas de precio a corto plazo. "Las primeras bajadas de los precios ya se han notado en los lineales, pero parece que hemos llegado a un punto de estabilidad”, ha explicado. Además, asegura que la reciente subida del IVA no afectará directamente a esta tendencia: “Muchos productores hemos asumido ese coste sin tocar los precios”.

Velasco señala también que, pese a que las primeras rebajas del precio del aceite de oliva llegaron a los supermercados a finales de 2024, los consumidores españoles no deberían hacerse ilusiones respecto a un descenso significativo del precio en los próximos meses porque los actuales son razonablemente competitivos: "Muchos están esperando por si los precios bajan más, pero parece que ya se ha tocado suelo. Si llueve, a lo mejor bajan un poco más, pero los precios ya son bastante atractivos”, ha dicho Velasco, quien señala que la evolución del precio del aceite dependerá de varios factores, pero especialmente de uno, el clima: "Tendremos que ver si llueve o hay sequía porque la próxima cosecha va a ser normal, no grande".