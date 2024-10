25 años 'destrangis': Estopa está de aniversario y este es el guiño que está partiendo la pana

18 de octubre. El día de la Estopidad. Las redes sociales, cada año en esta fecha, se inundan de mensajes de celebración por el aniversario de la publicación del primer álbum de estudio homónimo de Estopa. Se trata de uno de los dúos más carismáticos e icónicos de la cultura musical española y este año el grupo que conforman David y José Muñoz cumple, además, una cifra redonda: 25 años.

Para celebrarlo, los de Cornellà este mismo viernes cierran su última gira. Lo hacen en casa, en el Palau San Jordi de Barcelona. Asimismo, las plataformas también se han sumado a hacer un guiño a los hermanos Muñoz. En el caso de Spotify, han abierto una sección llamada Estopify.

Esta ofrece a los usuarios sumergirse en los temas de David y José bajo títulos como "destrangis in the playlist" o "décadas partiendo la pana". Y en todas ellas se pueden encontrar algunos de esos temas que ya son clásicos, como Por la raja de tu falda o Tu calorro, pero también de sus últimos trabajos, como Fuego. Y este no es el único proyecto con motivo de su aniversario, Movistar + también estrena este mismo viernes un documental.

En sus 25 años de carrera, Estopa ha logrado cautivar a generaciones de españoles que siguen sumergiéndose en sus discos, influenciados por la rumba catalana y sus orígenes extremeños. A través de la misma, además, han puesto a Cornellà en el mapa y han reivindicado sus raíces de barrio.

Tampoco han perdido de vista su trabajo en la fábrica de Seat, han dado de lado al discurso de la meritocracia y no han dudado en afirmar que su éxito también ha tenido un componente de "suerte". "Madrugar es una puta mierda", han llegado a decir, conscientes de que "lo mejor de haber funcionado en la música ha sido dejar de hacerlo".

En cualquier caso, ya se han forjado una carrera más que consolidada y pueden presumir de 25 años sobre los escenarios. Y durante este cuarto de siglo no han estado solos. Han partido la pana con multitud de artistas de la talla de Peret, Rosendo, los Chichos o María Jiménez y otros tantos de su misma generación, entre los que se encuentran Rozalén, Chambao y Fito.