Adele arrasa en Múnich y este fragmento del concierto triunfa en redes

Getty Images for AD

Diez conciertos. Eso es lo que tiene planeado para este mes de agosto la cantante Adele en la ciudad de Múnich. La artista llevaba sin pisar suelo europeo para actuar desde el pasado 2017 Ahora, que ha decido, tras un parón, volver a los escenarios este ha sido el enclave que ha escogido.

La primera de esa decena de fechas fue el pasado viernes, en el marco de su nueva gira Adele Wolrd, en la que hizo un repaso a su carrera ante unos 75.000 espectadores. Enfundada en un largo vestido oscuro y melena al viento, terminó cautivando a un Messe München que cayó rendido a sus pies.

Una de las espectadoras, Murielle, de 40 años, contó a la agencia de noticias EFE que había sido una "experiencia genial". "El momento más emblemático fue cuando cantó Someone like you", afirmaba, antes de explicar que la artista "casi se puso a llorar".

Acompañada del piano encargado de dotar de armonía a la canción, hay momentos del tema en los que ella se queda callada, tal y como se puede ver en los vídeos, escuchando al estadio entonar uno de sus temas más icónicos.

Y, en uno de esos momentos, la propia artista se decide a dirigirse al público para hacerles una petición: volver todos juntos, incluida ella, al comienzo de la canción.