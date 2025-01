Amaia Montero desata los comentarios acordándose de La Oreja de Van Gogh este 20 de enero

La fecha está marcada en el calendario para buena parte de los españoles y más aún para los fans de La Oreja de Van Gogh: el 20 de enero es un día clave. Por ello y por los meses convulsos que han acompañado a la formación tras la salida de Leire Martínez y los rumores de regreso de Amaia Montero, muchos tenían el ojo puesto en redes sociales esperando un gesto. Y así ha sido.

Montero ha aprovechado la fecha que da título a una de las canciones más reconocidas de la banda para compartir, como cada año, en su cuenta de Instagram un vídeo del grupo cantando este tema junto al mensaje: "Como cada año FELIZ 20 DE ENERO!!! GORA DONOSTI !!!🥁🥁🤍💙💫".

Con este post la que fue durante 11 años cantante del grupo donostiarra no solo se ha acordado de la fecha de este tema incluido en su disco Lo que te conté mientras te hacías la dormida, sino que también lo ha hecho de las fiestas de Donosti y su tradicional Tamborrada que se celebra este día.

A pesar de que en ningún momento Montero ha afirmado que vaya a haber algún tipo de regreso o reencuentro del grupo e incluso pidió que pararan de relacionarla con un posible regreso con la banda tras su reaparición cantando Rosas junto a Karol G el pasado mes de julio para cantar Rosas, los fans han enloquecido con la publicación.

"Esto suena y huele a regreso" o "anunciad el regreso, por favor" son algunos de los comentarios que han dejado los seguidores en el post. Pero más allá del mensaje, Montero ya lleva meses compartiendo recuerdos junto a la banda, el último la semana pasada, cuando compartió una imagen de archivo junto al resto del grupo solamente con el título de la película de Tarantino Reservoir Dogs.

Lo único que se sabe por el momento es que este 2025, Montero regresará a la música, tal y como anunció el pasado 31 de diciembre, y que en ningún momento ha afirmado que vaya a ser junto a LODVG. "Este tema no tiene nada que ver conmigo. No digo nada, porque nadie me ha dado vela en este entierro, ni la quiero", dijo tras la salida de Martínez. "¿He he dicho yo o algún componente del grupo ha dicho que yo vaya a volver a La Oreja?", añadió.

También regresará a la música en solitario Leire Martínez, a pesar de que ni el grupo ni ella han acabado de aclarar los motivos de su salida más allá de discrepancias. "Cuando no llegas a entendimiento es triste. Nuestro camino se ha separado lo suficiente para que igual no tenga vuelta. Por otro lado, no siempre he sabido poner límites ni defenderme como debiera", señaló en el programa Me quedo conmigo en Mitele.