La entrevista a Leire Martínez que todo el mundo está rescatando tras su salida de La Oreja de Van Gogh

El anuncio de La Oreja de Van Gogh este lunes de que el grupo y su vocalista en los últimos 17 años, Leire Martínez, "seguirán caminos separados" ha causado todo un terremoto en el mundo de la música este lunes.

"La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo", han afirmado en su comunicado.

Inmediatamente, muchos se han acordado de Amaia Montero, la cantante original de la banda, y se han preguntado si se reincorporará a la formación —por ahora todo es especulación—, mientras que otros han rememorado una de las últimas entrevistas concedidas por Leire Martínez, de este mes de septiembre, en la que quedó patente su hartazgo por ciertos comentarios surgidos tras la reaparición de Amaia Montero en el concierto de Karol G y los rumores sobre su vuelta a la banda.

"No me gustan las faltas de respeto", afirmó en la televisión navarra. "A mí que se diga que Amaia vuelve al grupo no me importa, no me afecta para nada. Lo que no me gusta es que se me ningunee a mí", apostilló.

"Si Amaia vuelve, si fuera verdad o si no fuera verdad [...] es algo que ahora mismo no me lo planteo y que además el grupo será el que tenga que decir o no si esto va a ser así o no, pero a mí lo que no me gusta es escuchar y ver determinados comentarios de 'ah, pues qué bien, qué estupendo, qué maravilloso que vuelva... y digo '¿y yo qué? Parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante del grupo, que llevo 16 años en este grupo", agregó.