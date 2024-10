Bruce Springsteen anuncia un segundo concierto en España en 2025

Variety via Getty Images

Bruce Springsteen y The E Street Band en un concierto este 4 de abril.

Bruce Springsteen, conocido mundialmente como “The Boss”, ha confirmado un segundo concierto en San Sebastián el próximo 24 de junio. Este anuncio llega después de que salieran a la venta las entradas para su primer concierto en la ciudad, programado para el 21 de junio.

La promotora Get In ha sido la encargada de comunicar esta noticia, destacando que San Sebastián será la única ciudad española que acogerá a Springsteen y su legendaria banda, The E Street Band, durante su gira de 2025. Este nuevo concierto se llevará a cabo en el estadio de Anoeta, un lugar emblemático que ha sido testigo de varias actuaciones memorables del artista.

El precio de las entradas para este segundo concierto varía entre 70 y 140 euros, ofreciendo diferentes opciones para los fans que deseen disfrutar de esta experiencia única. Las entradas ya están disponibles para la venta, y se espera que la demanda sea tan alta como la del primer concierto.

Este será el quinto concierto de Bruce Springsteen en San Sebastián, una ciudad que ha acogido al artista con entusiasmo en cada una de sus visitas. La última vez que Springsteen actuó en San Sebastián fue en 2016, cuando celebró el 40 aniversario de su icónico álbum ‘The River’ con un concierto inolvidable.