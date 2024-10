Cuándo y cómo comprar entradas para el concierto de Bruce Springsteen en San Sebastián en 2025

Bruce Springsteen y su banda, The E Street Band, se presentarán en el Estadio Reale Arena de San Sebastián el 21 de junio de 2025. Este será el único concierto en España de su gira europea del próximo año.

El anuncio del concierto se realizó en una rueda de prensa en el Victoria Eugenia de San Sebastián, con la presencia de autoridades locales y representantes de la agencia organizadora, Getin. Este evento forma parte de una serie de ocho conciertos confirmados por el rockero estadounidense, que incluyen ciudades como Marsella, Praga y Milán, reprogramados para 2025.

La gira de Springsteen comenzará el 17 de mayo en Manchester y recorrerá varias ciudades europeas donde no se presentaron en 2023-2024. Además, el lanzamiento del documental “Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band”, dirigido por Thom Zimny, está previsto para el 25 de octubre en Hulu y Disney+.

Springsteen y su banda retomarán sus conciertos a finales de octubre en Canadá, después de un descanso de varias semanas. La gira canadiense incluirá ocho conciertos, comenzando el 31 de octubre en Montreal y finalizando el 22 de noviembre en Vancouver. Este será el show número 114 desde su regreso a los escenarios en 2023.

Hora y precio de las entradas del concierto de Bruce Springsteen

La venta de entradas comenzará el martes 8 de octubre a las 10:00 horas, exclusivamente a través de las páginas web doctormusic.com y entradas.com. Los precios de las entradas varían entre 70 y 140 euros para asientos reservados en grada, y entre 88 y 140 euros para las entradas de pista, dependiendo de la ubicación. Se permitirá la compra de un máximo de seis entradas por persona.

El concierto en San Sebastián será la sexta actuación de Springsteen en Euskadi, habiendo tocado previamente en San Sebastián en 2008, 2012 y 2016, y en Bilbao en 2007 y 2009. La última vez que el músico se presentó en San Sebastián fue hace ocho años, y su regreso es esperado con gran entusiasmo por sus seguidores.

Para aquellos interesados en asistir, se recomienda estar atentos a la fecha de venta de entradas y asegurarse de adquirirlas a través de los canales oficiales para evitar fraudes y sobreprecios. La demanda se espera que sea alta, dado el histórico éxito de Springsteen en la región y la limitada disponibilidad de entradas.